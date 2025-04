Milwaukee zdolalo New Orleans, Antetokounmpo zaznamenal 28 bodov

výsledky NBA:



Detroit - New York 115:106,

Indiana - Cleveland 114:112,

Brooklyn - Atlanta 108:133,

Milwaukee - New Orleans 138:111,

Memphis - Minnesota 125:141











New York 11. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee triumfovali v noci na piatok v zámorskej NBA nad New Orleans 138:111 a natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov. Ústrednou postavou Bucks bol opäť Giannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal 28 bodov a 11 doskokov.Šieste víťazstvo za sebou slávili aj hráči Indiany, ktorí zdolali Cleveland 114:112. Pacers skončia po základnej časti vo Východnej konferencii v prvej štvorke a v 1. kole play off budú mať výhodu domáceho prostredia. Tyrese Haliburton si pripísal na konto 23 bodov.