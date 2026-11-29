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Milwaukee zdolalo Oklahomu City 119:111, Ware zaznamenal 30 bodov
Hráči Chicaga Bulls zdolali na domácej palubovke Indisnu Pacers 108:107 a dosiahli tretí triumf za sebou.
Autor TASR
New York 29. novembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NBA nad Oklahomou City 119:111. Ústrednou postavou Bucks bol Kel’el Ware, ktorý si s 30 bodmi vytvoril kariérové maximum. Ryan Rollins pridal 28 bodov.
Hráči Chicaga Bulls zdolali na domácej palubovke Indisnu Pacers 108:107 a dosiahli tretí triumf za sebou. Matas Buzelis k nemu prispel 22 bodmi, rozhodujúci kôš zaznamenal necelú minútu pred koncom.
Hráči Chicaga Bulls zdolali na domácej palubovke Indisnu Pacers 108:107 a dosiahli tretí triumf za sebou. Matas Buzelis k nemu prispel 22 bodmi, rozhodujúci kôš zaznamenal necelú minútu pred koncom.
výsledky NBA:
Washington - Orlando 91:116, Charlotte - Brooklyn 116:118, Chicago - Indiana 108:107, Milwaukee - Oklahoma City 119:111, Houston - Philadelphia 131:93
Washington - Orlando 91:116, Charlotte - Brooklyn 116:118, Chicago - Indiana 108:107, Milwaukee - Oklahoma City 119:111, Houston - Philadelphia 131:93