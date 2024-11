Milwaukee zvíťazilo nad Indianou, Dallas uspel v Denveri

NBA - výsledky:



Philadelphia - Brooklyn 113:98,

Washington - Boston 96:108,

New Orleans - Golden State 108:112,

Houston - Portland 116:88,

Chicago - Atlanta 136:122,

Milwaukee - Indiana 129:117,

Denver - Dallas 120:123,

Los Angeles Clippers - Sacramento 104:88

New York 23. novembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v noci na sobotu v NBA nad Indianou 129:117. Šampióni z roku 2021 si po zlom štarte do sezóny pomaly zlepšujú bilanciu a v repríze 1. kola play off minulého ročníka si pripísali tretí triumf za sebou. Bucks viedol Jannis Antetokunmpo, ktorý si pripísal triple double 37 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov.Lídri Západnej konferencie Golden State uspeli na palubovke trápiaceho sa New Orleansu 112:108, Andrew Wiggins k tomu prispel 30 bodmi. Dallas aj bez zraneného Luku Dončiča dokázal zvíťaziť v Denveri a to 123:120, domácim nestačilo ani triple double Nikolu Jokiča 33 bodov, 17 doskokov a 10 asistencií. V drese Mavericks sa zaskvel náhradník Naji Marshall, ktorý bol najlepším strelcom víťazov s 26 bodmi.