Milwaukee zvíťazilo nad Oklahomou City 110:93, Dieng s double-double
Autor TASR
New York 13. februára (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Oklahomy City 110:93. Devätnástimi bodmi a 11 doskokmi sa na tom podieľal Ousmane Dieng, ktorý si ešte na začiatku februára obliekal dres Thunder.
Obom tímom chýbali najväčšie hviezdy. Domáci sa museli zaobísť bez Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý má svalové problémy v oblasti brucha, hosťom chýbal deviatykrát v rade Jannis Antetokunmpo. Až sedem hráčov Bucks si pripísalo 10 a viac bodov, po Diengovi viedli v produktivite AJ Green so 17 bodmi a Bobby Portis s 15 a 12 doskokmi.
Domáci Isaiah Joe mal 17 bodov, Chet Holmgren pridal ďalších 16 a 13 doskokov. Debutu sa dočkal 20-ročný Srb Nikola Topič, ktorému pred sezónou diagnostikovali rakovinu semenníkov.
Domáci Isaiah Joe mal 17 bodov, Chet Holmgren pridal ďalších 16 a 13 doskokov. Debutu sa dočkal 20-ročný Srb Nikola Topič, ktorému pred sezónou diagnostikovali rakovinu semenníkov.
NBA - výsledky:
Oklahoma City - Milwaukee 93:110, Utah - Portland 119:135, LA Lakers - Dallas 124:104
