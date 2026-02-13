Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Šport

Milwaukee zvíťazilo nad Oklahomou City 110:93, Dieng s double-double

.
Hráč Oklahomy City Thunder Kenrich Williams (34) strieľa proti Milwaukee Bucks počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA vo štvrtok 12. februára 2026 v Oklahoma City. Foto: TASR/AP

Obom tímom chýbali najväčšie hviezdy. Domáci sa museli zaobísť bez Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý má svalové problémy v oblasti brucha, hosťom chýbal deviatykrát v rade Jannis Antetokunmpo.

Autor TASR
New York 13. februára (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Oklahomy City 110:93. Devätnástimi bodmi a 11 doskokmi sa na tom podieľal Ousmane Dieng, ktorý si ešte na začiatku februára obliekal dres Thunder.

Obom tímom chýbali najväčšie hviezdy. Domáci sa museli zaobísť bez Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý má svalové problémy v oblasti brucha, hosťom chýbal deviatykrát v rade Jannis Antetokunmpo. Až sedem hráčov Bucks si pripísalo 10 a viac bodov, po Diengovi viedli v produktivite AJ Green so 17 bodmi a Bobby Portis s 15 a 12 doskokmi.

Domáci Isaiah Joe mal 17 bodov, Chet Holmgren pridal ďalších 16 a 13 doskokov. Debutu sa dočkal 20-ročný Srb Nikola Topič, ktorému pred sezónou diagnostikovali rakovinu semenníkov.

NBA - výsledky:

Oklahoma City - Milwaukee 93:110, Utah - Portland 119:135, LA Lakers - Dallas 124:104
.

Neprehliadnite

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá