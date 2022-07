Mina, odsúdený za sexuálne zneužitie, chce znovu trénovať

Vigo 18. júla (TASR) - Španielsky futbalista Santi Mina žiada o svoj návrat do klubu Celta Vigo. Súd ho odsúdil na štyri roky väzenia po tom, čo ho v máji uznal vinným zo sexuálneho zneužívania.



Dvadsaťšesťročný hráč, ktorý sa proti rozsudku odvolal, si želá "okamžité zapojenie sa do tréningov tímu", uviedol galícijský klub vo vyhlásení. Celta dočasne Minu suspendovala z tréningov a v súvislosti so sexuálnym napadnutím ženy začala disciplinárne konanie, informuje agentúra AFP.



Incident sa mal stať 18. júna 2017 v Mojacare v provincii Almeria v južnom Španielsku. Minov údajný spolupáchateľ David Goldar z druholigovej Ibizy vyviazol bez trestu. Podľa žaloby mala žena vojsť do karavanu s Goldarom a Mina ju tam mal znásilniť. Jej právnik uviedol, že Goldar neurobil nič, aby tomu zabránil. V prípade figuroval ako komplic. Obžalovaní tvrdili, že žena so sexom súhlasila. V čase incidentu hral Mina za Valenciu, medzičasom sa 26-ročný útočník vrátil do rodného Viga.