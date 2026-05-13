Streda 13. máj 2026
Minárik predĺžil zmluvu so Žilinou do roku 2028

Na snímke zľava Mário Sauer a Ján Minárik (obaja Žilina) sa radujú z gólu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina v nedeľu 6. októbra 2024 v Dunajskej Strede. Foto: TASR- Daniel Stehlík

Autor TASR
Žilina 13. mája (TASR) - Slovák Ján Minárik bude aj naďalej pokračovať v kádri futbalistov MŠK Žilina. Víťaz Slovenského pohára predĺžil s 28-ročným odchovancom zmluvu o ďalšie dva roky.

Obranca pôsobí v klube už od detského veku a prešiel si akadémiou. V drese A-tímu „šošonov“ nazbieral za osem sezón 145 ligových štartov. V tej aktuálnej bol pilierom mužstva, ktoré získalo pohárovú trofej vo finále na domácej pôde. „Veľmi si vážim dôveru klubu a verím, že spoločne dosiahneme ešte veľa úspechov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v rodnom tíme,“ vyjadril sa najdlhšie nepretržite slúžiaci hráč v kabíne MŠK pre oficiálny klubový web.
