Podľa Mingsa sú motívy reštartu Premier League čisto finančné

Birmingham 31. mája (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Tyrone Mings sa kriticky vyjadril ohľadne plánovaného reštartu Premier League. Najvyššiu anglickú súťaž by mali po prestávke zavinenej pandémiou koronavírusu opätovne rozbehnúť 17. júna.



"Ako hráči sme tí poslední, ktorých sa niekto pýtal na projekt reštartu," povedal 27-ročný stopér Aston Villy pre nedeľník Mail on Sunday. Podľa neho sú motívy obnovenia ligy "na sto percent iba finančné". Napriek tomu je Mings presvedčený, že hygienické opatrenia budú na maximálnej možnej úrovni a on sám je pripravený po pauze opäť hrať.



Aston Villa je jeden z prvých klubov Premier League, ktorý bude v zápasovej akcii po reštarte súťaže. Už 17. júna nastúpi proti Sheffieldu United. Tím z Birmighamu figuruje v tabuľke na predposlednom 19. mieste, odohral však o zápas menej ako väčšina ostatných klubov.