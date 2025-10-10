< sekcia Šport
Minister Huliak prijal vicemajsterku sveta Chladoňovú
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak v piatok prijal talentovanú slovenskú cyklistku Viktóriu Chladoňovú, ktorá na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v rwandskom Kigali vybojovala dve strieborné medaily. V časovke jednotlivcov a v pretekoch s hromadným štartom v kategórii do 23 rokov. Za mimoriadne športové výkony a úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky jej minister odovzdal ďakovný list ministra cestovného ruchu a športu.
„Viktória je príkladom, že slovenský šport má veľký potenciál aj medzi mladými. Jej odhodlanie, pracovitosť a pokora sú hodnoty, ktoré sú pre športovcov vzorom. Svojimi výsledkami robí česť nielen cyklistike, ale celému Slovensku. Chcem jej úprimne poďakovať za skvelú reprezentáciu a za to, že svojím prístupom motivuje mladú generáciu športovcov,“ uviedol minister Rudolf Huliak v tlačovej správe ministerstva.
Viktória Chladoňová patrí medzi najväčšie talenty slovenskej ženskej cyklistiky. Na medzinárodnej scéne sa presadzuje už niekoľko rokov. Členka Národného športového centra už vlani získala striebro na MS v časovke junioriek a na ME v rovnakej disciplíne a kategórii pridala bronz. Presadzuje sa v cyklokrose či v horskej cyklistike, v ktorej minulý rok vyhrala juniorské MS v cross-country.
Po úspešnom svetovom šampionáte v Kigali veľmi túžila pridať medailu aj na majstrovstvách Európy zo začiatku mesiaca vo Francúzsku. Napokon z toho bolo 4. miesto. „Výkon bol rovnaký, ale taktika, trať a súperky boli rozdielne. Nie na každých pretekoch sa darí vyhrávať,“ priznala s úsmevom 18-ročná cyklistka, ktorú v tomto roku čaká maturita na gymnáziu. Jej vzorom je momentálne najlepší svetový cyklista Slovinec Tadej Pogačar. „Pogačar je podľa mňa vzor pre každého cyklistu. To, čo dokazuje, je neskutočné a treba si z neho brať príklad.“
Chladoňová vlani podpísala trojročný kontrakt s elitným tímom Visma-Lease a Bike a bude súčasťou pretekov najvyššej kategórie. Už tento rok absolvovala ženskú Vueltu aj Giro, na ktorom skončila v celkovom poradí na 16. mieste. „Je to úžasný pocit. Zabezpečenie a podpora od tímu je omnoho lepšia, ako som mala predtým. Tým mi dokáže pomôcť nielen v príprave, ale aj vo výsledkoch.“
Mladá cyklistka na záver prijatia poďakovala za prijatie a podporu, ktorú vníma ako povzbudenie do ďalšej práce. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho a talentovaného športu, a to aj prostredníctvom programov zameraných na systematickú prípravu mladých športovcov
