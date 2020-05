Minister Spahn považuje hygienické pravidlá bundesligy za modelové

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn podporil hygienické pravidlá, ktoré zaviedli kluby futbalovej bundesligy. Učinil tak deň po tom, ako sa objavili videá, na ktorých je zjavné, že niektoré z nich hráči nedodržujú.



Hertha Berlín v pondelok suspendovala svojho hráča Salomona Kaloua, ktorý si so spoluhráčmi podáva ruky. Reprezentant Pobrežia Slonoviny sa za svoje správanie ospravedlnil. "Základný koncept pravidiel dáva zmysel a môže byť modelovým pre ďalšie športové súťaže. Hráči sa však s ním musia najprv zžiť," povedal nemecký minister v utorok v rozhovore pre rádio Deutschlandfunk.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v stredu plánuje stretnúť s premiérmi spolkových krajín a rokovať o ďalšom uvoľnení ochranných opatrení. To by mohlo priblížiť dátum obnovenia futbalovej sezóny v Nemecku. Správu priniesla agentúra DPA.