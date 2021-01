Ministerstvo obrany prispelo talentom na nové lapačky

Bratislava 12. januára (TASR) – Ministerstvo obrany SR sa rozhodlo podporiť slovenské brankárske talenty a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) získal od rezortu príspevok vo výške 4530 eur, z ktorého pre mladých gólmanov nakúpil desať lapačiek najvyššej triedy.



"K danému množstvu prispela aj veľká zľava od spoločnosti CCM, ktorá tak prispela k tomu, aby mohlo byť lapačiek zadovážených čo najviac. Nie je to prvýkrát, čo podalo ministerstvo obrany slovenskému hokeju pomocnú ruku, ktorú si SZĽH v týchto náročných časoch nesmierne váži. V minulých rokoch viackrát finančne podporilo tím trénerov brankárov, ktorí už vyše tri roky organizujú po krajine brankárske kempy. A práve niektorí z ich pravidelných účastníkov sa dočkal novej lapačky zakúpenej zo spomínaného posledného príspevku. Dôležitej súčasti svojho výstroja sa dočkali talenty so sociálne slabších rodín a tí, ktorí ju najviac potrebovali," informoval SZĽH v oficiálnej tlačovej správe.



Vzájomná spolupráca rezortu obrany a SZĽH umožnila mladým brankárom zážitok v auguste 2019, keď súčasťou tréningového kempu bol aj dvojdňový pobyt v armádnom výcvikovom tábore Lešť. Rovnaký zážitok plánovalo ministerstvo i zväz uskutočniť aj v nedávno skončenom roku, no epidemiologická situácia na Slovensku a s ňou súvisiace opatrenia zabránila akýmkoľvek aktivitám hromadného charakteru. Spolufinancovať pobyt talentov na Lešti mal aj SZĽH, nevyužité prostriedky sa rozhodol vložiť v rámci projektu s ministerstvom obrany do kúpy nových lapačiek.