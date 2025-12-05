< sekcia Šport
Minkkinenová víťazkou úvodného šprintu, do stíhačky dve Slovenky
Poveternostné podmienky v piatok na strelnici priali, a tak bolo zjavné, že na najvyššie priečky bolo potrebné vybieliť všetkých desať terčov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Östersund 5. decembra (TASR) - Fínska biatlonistka Suvi Minkkinenová sa stala víťazkou úvodného šprintu v novej sezóne Svetového pohára. V piatkových pretekoch na 7,5 km vo švédskom Östersunde predviedla čistú streľbu a triumfovala s časom 20:11,9 min. Druhá skončila domáca pretekárka Anna Magnussonová s mankom 16,6 s, pódium doplnila Oceane Michelonová z Francúzska (+20,8 s). Zo štvorice slovenských reprezentantiek si body do celkového poradia pripísala Paulína Bátovská Fialková, ktorá obsadila 34. priečku.
Poveternostné podmienky v piatok na strelnici priali, a tak bolo zjavné, že na najvyššie priečky bolo potrebné vybieliť všetkých desať terčov. Vôbec prvé individuálne víťazstvo v kariére si napokon spomedzi bezchybných strelkýň vybojovala 30-ročná Minkkinenová, ktorá na trati excelovala a mala celkom 3. najrýchlejší bežecký čas.
Bátovská Fialková bola po ležke bezchybná a priebežne sa držala na prvých pozíciách. Po streľbe v stoji však šla do dvoch trestných okruhov a napokon skončila na 34. mieste s mankom 1:37,5 min. „Prvá polovica pretekov výborne. Moja dnešná taktika bola, že idem do toho naplno, nech sa deje, čo sa deje. Nie som typ, ktorý si dáva pozor na streľbu, lebo skúšala som to počas individuálnych pretekov a vieme, ako to dopadlo. Dnes som si povedala, že budem bežať naplno a skúsim to trafiť. Stojka je pre mňa veľmi ťažká ustáť, ale verím, že to príde a raz ju vybielim,“ povedala Bátovská Fialková pre STVR Šport.
Spoločne s ňou sa do stíhacích pretekov prebojovala Anastasia Kuzminová, ktorá si pripísala jednu chybu na strelnici a obsadila 53. priečku (+1:58,8). Jeden výstrel v ležke nevyšiel tiež Eme Kapustovej na 71. mieste (+2:27,1). „Šlo sa mi oveľa lepšie, ako vo vytrvalostných pretekoch. Cítila som sa na trati lepšie aj vďaka lyžiam, aj vďaka tomu, že som sa už rozbehla. Zamrzela ma hneď prvá rana, bola to moja chyba, ale keď nespadla, sústredila som sa na ostatných deväť. Mrzí ma to, lebo s nulami by to bolo krajšie a istejšie smerom k stíhačke,“ konštatovala 22-ročná Kapustová. Zuzana Remeňová absolvovala dva trestné okruhy a finišovala na 85. pozícii (3:10,7).
Poveternostné podmienky v piatok na strelnici priali, a tak bolo zjavné, že na najvyššie priečky bolo potrebné vybieliť všetkých desať terčov. Vôbec prvé individuálne víťazstvo v kariére si napokon spomedzi bezchybných strelkýň vybojovala 30-ročná Minkkinenová, ktorá na trati excelovala a mala celkom 3. najrýchlejší bežecký čas.
Bátovská Fialková bola po ležke bezchybná a priebežne sa držala na prvých pozíciách. Po streľbe v stoji však šla do dvoch trestných okruhov a napokon skončila na 34. mieste s mankom 1:37,5 min. „Prvá polovica pretekov výborne. Moja dnešná taktika bola, že idem do toho naplno, nech sa deje, čo sa deje. Nie som typ, ktorý si dáva pozor na streľbu, lebo skúšala som to počas individuálnych pretekov a vieme, ako to dopadlo. Dnes som si povedala, že budem bežať naplno a skúsim to trafiť. Stojka je pre mňa veľmi ťažká ustáť, ale verím, že to príde a raz ju vybielim,“ povedala Bátovská Fialková pre STVR Šport.
Spoločne s ňou sa do stíhacích pretekov prebojovala Anastasia Kuzminová, ktorá si pripísala jednu chybu na strelnici a obsadila 53. priečku (+1:58,8). Jeden výstrel v ležke nevyšiel tiež Eme Kapustovej na 71. mieste (+2:27,1). „Šlo sa mi oveľa lepšie, ako vo vytrvalostných pretekoch. Cítila som sa na trati lepšie aj vďaka lyžiam, aj vďaka tomu, že som sa už rozbehla. Zamrzela ma hneď prvá rana, bola to moja chyba, ale keď nespadla, sústredila som sa na ostatných deväť. Mrzí ma to, lebo s nulami by to bolo krajšie a istejšie smerom k stíhačke,“ konštatovala 22-ročná Kapustová. Zuzana Remeňová absolvovala dva trestné okruhy a finišovala na 85. pozícii (3:10,7).
1. kolo SP vo švédskom Östersunde - šprint žien na 7,5 km:
1. Suvi Minkkinenová (Fín.) 20:11,9 min. (0), 2. Anna Magnussonová (Švéd.) +16,6 s (0), 3. Oceane Michelonová (Fr.) +20,8 (0), 4. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +29,5 (0), 5. Elvira Öbergová (Švéd.) +44,5 (1), 6. Joanna Jakielová (Poľ.) +47,1 (0), 7. Maren Kirkeeideová (Nór.) +49,5 (1), 8. Julia Tannheimerová (Nem.) +50,8 (1), 9. Ella Halvarssonová (Švéd.) +53,2 (0), 10. Lotte Lieová +53,4 (0), ..., 34. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +1:37,5 (2), 53. Anastasia KUZMINOVÁ +1:58,8 (1), 71. Ema KAPUSTOVÁ +2:27,1 (1), 85. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) +3:10,7 (2)
celkové poradie (po 2 z 21 pretekov):
1. Minkkinenová 116 bodov, 2. Dorothea Wiererová (Tal.) 114, 3. Magnussonová 109, 4. Camille Benedová (Fr.) 93, 5. E. Öbergová 87, 6. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 85
poradie šprintu (po 1 zo 7 pretekov):
1. Minkkinenová 90, 2. Magnussonová 75, 3. Michelonová 65, 4. Hauserová 55, 5. E. Öbergová 50, 6. Jakielová 45
1. Suvi Minkkinenová (Fín.) 20:11,9 min. (0), 2. Anna Magnussonová (Švéd.) +16,6 s (0), 3. Oceane Michelonová (Fr.) +20,8 (0), 4. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +29,5 (0), 5. Elvira Öbergová (Švéd.) +44,5 (1), 6. Joanna Jakielová (Poľ.) +47,1 (0), 7. Maren Kirkeeideová (Nór.) +49,5 (1), 8. Julia Tannheimerová (Nem.) +50,8 (1), 9. Ella Halvarssonová (Švéd.) +53,2 (0), 10. Lotte Lieová +53,4 (0), ..., 34. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +1:37,5 (2), 53. Anastasia KUZMINOVÁ +1:58,8 (1), 71. Ema KAPUSTOVÁ +2:27,1 (1), 85. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) +3:10,7 (2)
celkové poradie (po 2 z 21 pretekov):
1. Minkkinenová 116 bodov, 2. Dorothea Wiererová (Tal.) 114, 3. Magnussonová 109, 4. Camille Benedová (Fr.) 93, 5. E. Öbergová 87, 6. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 85
poradie šprintu (po 1 zo 7 pretekov):
1. Minkkinenová 90, 2. Magnussonová 75, 3. Michelonová 65, 4. Hauserová 55, 5. E. Öbergová 50, 6. Jakielová 45