Minnesota a New York postúpili do 2. kola play off
Až posledný možný duel rozhodne o tom, či v tohtoročnej „vyraďovačke“ bude pokračovať Philadelphia 76ers alebo Boston Celtics.
Autor TASR,aktualizované
New York 1. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks sa stali v zámorskej NBA prvými semifinalistami play off Východnej konferencie. V šiestom stretnutí s Atlantou Hawks deklasovali svojho súpera 140:89 a celú výhru vyhrali 4:2 na zápasy. Z pohľadu klubovej histórie išlo o triumf najvyšším bodovým rozdielom, najlepším strelcom bol s 29 bodmi OG Anunoby.
Knicks viedli po prvom polčase o 47 bodov, čím stanovili nové ligové maximum v tejto štatistike v play off. Okrem toho sa priblížili k viacerým rekordom, no hlavne si zabezpečili pokračovanie v bojoch o Trofej Larryho O'Briena. „Treba pochváliť Atlantu Hawks za dobrú sériu. Quin Snyder a jeho realizačný tím, pomohli nám k tomu, aby sme zlepšili. Myslím si, že to isté by povedali aj oni na našu adresu. Museli sme tak hľadať spôsoby, aby sa naši hráči zlepšovali a za to si zaslúžia poďakovanie. Už počas sezóny sme zmenili to, ako sa prezentujeme v obrane a v útoku, a rovnaká situácia sa zopakovala po treťom zápase v tejto sérii. Museli sme začať hrať inak, aby sme si veci uľahčovali a zároveň využívali silné stránky našich hráčov,“ citovala oficiálna stránka súťaže trénera New Yorku Mikea Browna.
Do ďalšieho kola postúpili na Západe hráči Minnesoty Timberwolves. Aj napriek početnej maródke a horšiemu nasadeniu do play off zdolali Denver Nuggets na domácej palubovke 110:98 a sériu vyhrali tiež výsledkom 4:2 na zápasy. Nasadenú šestku potiahol Jaden McDaniels, autor 32 bodov a 10 doskokov. Denveru nestačilo ani 28 bodov hviezdneho Nikolu Jokiča. Minnesota si v konferenčnom semifinále zmeria sily so San Antoniom Spurs. Timberwolves dokázali zaskočiť Nuggets aj napriek absenciám Anthonyho Edwardsa, Donteho DiVincenza a Aya Dosunma. „Cítil som sa dobre aj napriek tomu, že som odohral v podstate celý zápas. Som šťastný, že táto séria je za nami a vzišli sme z nej ako víťazi. Teší ma, že sme si dokázali stáť za slovom a je z toho postup do ďalšieho kola play off,“ uviedol McDaniels na pozápasovej tlačovej konferencii.
Až posledný možný duel rozhodne o tom, či v tohtoročnej „vyraďovačke“ bude pokračovať Philadelphia 76ers alebo Boston Celtics. Philadelphia odvrátila ďalšiu získanú výhodu súpera, pred vlastnými divákmi zvíťazila 106:93 a stav v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnala na 3:3. Tyrese Maxey poslal túto konfrontáciu do duelu č. 7, keď zaznamenal 30 bodov a bol najlepším strelcom zápasu. Jeho tím pritom v sérii prehral dve stretnutia 32-bodovým rozdielom, ale v druhom súboji po sebe našiel úspešný recept na jedného z kandidátov na celkový triumf. „Stále žijeme. Treba pogratulovať chalanom za to, že to nevzdali. V týchto okamihoch sme zostali súdržní a zároveň sebavedomí. Dali sme si neuveriteľnú šancu, prehrávali sme už 1:3 na zápasy a ideme do Bostonu na rozhodujúci duel,“ vyhlásil krídelník Philadelphie Paul George.
NBA - 1. kolo play off - sumáre:
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šieste zápasy:
Philadelphia 76ers - Boston Celtics 106:93 (20:23, 38:26, 24:14, 24:30)
najviac bodov: Maxey 30, George 23, Embiid 19 (10 doskokov) - Brown 18, Tatum 17 (11 doskokov), Pritchard 14
/stav série: 3:3/
Atlanta Hawks - New York Knicks 89:140 (15:40, 21:43, 28:34, 25:23)
najviac bodov: J. Johnson 21, Alexander-Walker, Kuminga a McCollum po 11 - Anunoby 29, Bridges 24, Brunson 17
/konečný výsledok série: 2:4, New York postúpil do 2. kola/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šiesty zápas:
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24)
najviac bodov: McDaniels 32 (10 doskokov), Shannon 24, Randle 18 - Jokič 28 (10 asistencií), C. Johnson 27, Hardaway 13
/konečný výsledok série: 4:2, Minnesota postúpila do 2. kola/
