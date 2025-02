Minnesota a Philadelphia sa po prestávke v NHL vrátili víťazne

NHL - sumáre:



Detroit Red Wings - Minnesota Wild 3:4 pp (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Góly: 8. DeBrincat (Copp, Tarasenko), 26. Larkin (DeBrincat, Raymond), 41. Raymond (Larkin, Kane) - 29. Hinostroza (Boldy), 54. Boldy (Johansson, Gaudreau), 59. Foligno (Rossi, Johansson), 64. Rossi (Eriksson). Brankári: Talbot - Fleury, strely na bránku: 30:39.



Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)

Góly: 3. Mičkov (Laughton, Zamula), 22. Tippett, 28. Couturier (Mičkov), 33. Tippett (Mičkov, Couturier), 36. Kuzmenko (Konecny, Ristolainen), 58. Ristolainen (Couturier) - 8. Klingberg (Emberson, Brown), 10. Draisaitl (Savoie, Klingberg), 29. Ekholm (Draisaitl), Brankári: Ersson - Skinner, strely na bránku: 32:18.

New York 22. februára (TASR) - Po takmer dvojtýždňovej prestávke, ktorý vyplnil medzinárodný Turnaj štyroch krajín v Montreale a Bostone - Four Nations Face-Off, sa v sobotu večer opäť rozbehla v zámorí hokejová NHL. Hráči Minnesoty Wild zvíťazili na ľade Detroitu Red Wings 4:3 po predĺžení a Philadelphia Flyers zdolala Edmonton Oilers 6:3.Detroit viedol na začiatku tretej štvrtiny 3:1, no dvojgólový náskok premrhal. O vyrovnávajúci presný zásah sa 61 sekúnd pred treťou sirénou postaral Marcus Foligno, ktorý poslal zápas do predĺženia. Triumf hostí napokon zabezpečil Marco Rossi.Philadelphia ešte nevzdala boj o miesto v tohtoročnej play off, pred svojimi fanúšikmi zdolala Edmonton vďaka výbornej druhej tretine. Domáci hokejisti dokázali otočiť duel na svoju stranu za 16 minút.