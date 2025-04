Minnesota a St. Louis idú do play off, Nemec skóroval za New Jersey

NHL - sumáre:



Boston Bruins - New Jersey Devils 4:5 pp (1:1, 2:3, 1:0 - 0:1)



Góly: 9. M. Geekie (Pastrňák, Zadorov), 21. Pastrňák (E. Lindholm), 37. Farinacci (Lauko), 46. Chusnutdinov (Lysell, Zadorov) – 8. Meier (Pesce, L. Hughes), 25. Noesen (Hischier, Meier), 25. NEMEC (McLaughlin), 34. Mercer (Hischier, L. Hughes), 62. Dumoulin (Mercer, Meier). Brankári: Swayman - Allen, strely na bránku: 24:26.







Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)



Góly: 35. Lorentz (Laughton, Järnkrok), 56. Marner (Matthews, Knies), 59. Matthews, 59. Robertson (Holmberg, McMann). Brankári: Luukkonen - Stolarz, strely na bránku: 35:32.







Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 3:4 pp (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 7. Cousins (Gilbert, Matinpalo), 22. Chabot (Stützle, Cozens), 36. Batherson (Cozens) – 2. Bedard (Donato, Korchinski), 7. Veleno (Moore, Foligno), 23. Bedard (Bertuzzi, Rinzel), 61. Nazar (Bedard). Brankári: Forsberg - Knight, strely na bránku: 37:16.







Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



Góly: 23. Fabbro (Werenski, Monahan), 38. K. Johnson (Monahan, Werenski), 54. Fantilli (Marčenko, Provorov). Brankári: Ersson - Greaves, strely na bránku: 29:34.







Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)



Góly: 2. Point (Gourde, Moser), 16. C. Geekie (Point, Hedman), 19. Guentzel (Cirelli), 25. Kučerov (Gourde, Point), 52. Raddysh (Kučerov, Hedman) - 26. Marchand (Verhaeghe, Kiersted). Brankári: Vasilevskij - Vaněček, strely na bránku: 30:24.







New York Islanders - Washington Capitals 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 52. Fasching - 9. Strome (Dubois, Sandin), 28. Strome (Ovečkin), 59. Strome (Wilson, Dowd). Brankári: Sorokin - Lindgren, strely na bránku: 33:36.







St. Louis Blues - Utah Hockey Club 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)



Góly: 9. Schenn (Snuggerud, Bučnevič), 12. Bučnevič (Neighbours, Thomas), 15. Snuggerud (Bolduc, Bučnevič), 20. Bolduc (Thomas, Fowler), 47. Kyrou (Schenn, Sundqvist), 58. Kyrou (Toropčenko, Fowler) – 26. Keller (Sergačov, Schmaltz). Brankári: Binnington - Vejmelka, strely na bránku: 29:23.







Minnesota Wild - Anaheim Ducks 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 10. Johansson (Zuccarello, Middleton), 60. Eriksson Ek (Boldy, Zuccarello), 65. Boldy (Johansson, Brodin) – 14. Killorn, 49. Colangelo (McTavish, Zegras). Brankári: Gustavsson (61. Fleury) - Dostál, strely na bránku: 40:29.







Calgary Flames - Vegas Golden Knights 5:4 pp a sn (1:3, 0:0, 3:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 11. Frost (Weegar, Coronato), 41. Kadri (Huberdeau, Coronato), 42. Backlund (Coleman, Bahl), 52. Klapka (Pachal, Kadri), rozh. nájazd Frost - 6. Dorofejev (Hertl, Saad), 15. Roy (Barbašov, Kolesar), 20. Hertl (Saad, Hague), 52. Saad. Brankári: Wolf - Samsonov, strely na bránku: 28:42.







Seattle Kraken - Los Angeles Kings 5:6 (0:2, 2:2, 1:2)



Góly: 26. Kartye, 34. Montour (Burakovsky, Kakko), 46. Schwartz (Oleksiak, Ottavainen), 54. Beniers (Eberle, McCann), 60. Tolvanen (Wright, Dunn) - 16. Helenius (Gavrikov, Spence), 17. Turcotte (Kempe, Fiala), 37. Foegele (Danault, Gavrikov), 38. Laferriere (Fiala), 42. Kempe (Turcotte, Kuzmenko), 43. Helenius (Moverare, Lewis). Brankári: Daccord - Rittich, strely na bránku: 34:24.







Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 14:38 0 0 0 +1 0 0



Erik Černák (Tampa Bay) 16:18 0 0 0 0 0 4



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:58 0 0 0 0 0 0



Šimon Nemec (New Jersey) 14:34 1 0 1 0 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:08 0 0 0 0 3 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty

postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey, Ottawa



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles, Edmonton, Minnesota, St. Louis







isté dvojice v 1. kole play off



Východná konferencie: Carolina - New Jersey, Tampa Bay - Florida, Toronto - Ottawa



Západná konferencia: Dallas - Colorado, Los Angeles - Edmonton, Vegas - Minnesota, Winnipeg - St. Louis



New York 16. apríla (TASR) - Hokejisti Minnesoty a St. Louis získali záverečné dve miestenky do play off v Západnej konferencii NHL. Oba tímy o tom rozhodli vo svojom záverečnom zápase v základnej časti v sezóne, Wild zvíťazili v noci na stredu nad Aneheimom 3:2 po predĺžení a Blues nad Utahom 6:1. Slovenský obranca Šimon Nemec sa zapísal do streleckej listiny a pomohol k triumfu New Jersey v Bostone 5:4 po predĺžení.Devils mali už pred stretnutím istotu postupu do vyraďovacej časti a súboj 1. kola proti Caroline. Nemec sa presadil v 25. minúte, keď zvýšil na 3:2. Po vyhratom buly Marca McLaughlina vystrelil zápästím a puk sa od vyrážačky Jeremyho Swaymana odrazil do siete. Bol to pre neho druhý gól a štvrtý bod v sezóne. Slovenský obranca počas 14:34 min. na ľade dvakrát vystrelil na bránku, v akcii bol aj jeho krajan Tomáš Tatar, ktorý odohral 11:58 min. Nebodoval v piatom zápase za sebou.Úspech Minnesoty a St. Louis znamená, že sezóna sa po základnej časti skončí pre Calgary. Nič na tom nezmenil ani triumf Flames doma nad Vegas 5:4 po nájazdoch. V treťom útoku domácich sa predstavil Martin Pospíšil, počas 12:08 minút sa prezentoval troma strelami na bránku a jedným bodyčekom.Columbus zvíťazil v piatom stretnutí za sebou, keď uspel na ľade Philadelphie 3:0 a udržal si šancu na zisk poslednej voľnej miestenky do play off. Zobrať ju môže Montrealu, na ktorý stráca pred posledným duelom dva body. Canadiens však majú všetko vo svojich rukách, stačí im bod v domácom stretnutí proti Caroline v noci na štvrtok.Washington s Martinom Fehérvárym zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 3:1. Tromi gólmi zariadil triumf Dylan Strome, bol to jeho tretí hetrik v NHL. Fehérváry odohral 14:38 min., na konci prvej tretiny odišiel do šatne s podozrením na zranenie chodidla, neskôr sa však do hry vrátil. Pripísal si plusový bod, bodyček a zblokoval jednu strelu súpera.Tampa Bay si poradila s Floridou 5:1 v dueli dvoch tímov, ktorí sa stretnú aj v 1. kole play off. Brayden Point sa na výhre podieľal gólom a dvomi asistenciami, brankár Andrej Vasilevskij zastavil 23 striel súpera. O čestný úspech Panthers sa postaral Brad Marchand hrajúci v 1100. zápase kariéry. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Lightning 16:18 min, ďalšie štyri minúty si odsedel na trestnej lavici za hrubosť, zblokoval aj jednu strelu súpera. Jeho tím bodoval v šiestom zápase v rade.