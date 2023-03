Minnesota angažovala Klingberga z Anaheimu a Sundqvista z Detroitu

St. Paul 3. marca (TASR) - Švédsky hokejista John Klingberg sa tesne pred uzávierkou transakcií v NHL sťahuje z Anaheimu do Minnesoty. Vedenie Wild získalo 30-ročného obrancu výmenou za Čecha Andreja Šustra, voľbu v 4. kole draftu v roku 2025 a práva na mladého centra Nikitu Nesterenka.



Klingberg sa môže stať v lete neobmedzeným voľným hráčom, pred sezónou podpísal s Ducks ročný kontrakt na 7 miliónov dolárov. V 50 zápasoch v drese "káčerov" nazbieral 24 bodov za osem gólov a 16 asistencií. Tridsaťdvaročný obranca Šustr strávil túto sezónu na farme Minnesoty v Iowe (AHL), v minulosti okúsil profiligu v Tampe a Anaheime. Dvadsaťjedenročný Nesterenko pôsobí v univerzitnej NCAA za Boston College, na svoju príležitosť v NHL ešte čaká.



Kým Anaheim už stratil reálnu šancu postúpiť do play off, Minnesota má nakročené do vyraďovačky. Momentálne jej patrí druhé miesto v Centrálnej divízii, pred deviatym tímom Západnej konferencie Calgary má deväťbodový náskok.



Okrem Klingberga získal klub zo St. Paul aj jeho krajana Oskara Sundqvista z Detroitu, za ktorého obetoval voľbu v 4. kole tohtoročného draftu. Naopak, s dresom Wild sa lúči iný útočník Jordan Greenway, ktorého Minnesota vymenila do Buffala za dve draftové voľby (2. kolo v roku 2023 a 5. kolo draftu 2024). Informovala o tom televízia TSN.