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Minnesota dotiahla príchod Balla a Greena, záujem má o Jamesa
Minnesota sa rozhodla pre zmeny na poste rozohrávača, do výmeny hráčov boli zapojené ďalšie tri kluby.
Autor TASR
New York 11. júla (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej súťaže NBA Minnosota TImberwolves oficiálne dotiahol príchod rozohrávačov LaMela Balla a Josha Greena do svojho tímu. Okrem toho má záujem o získanie LeBrona Jamesa, ktorý si hľadá po konci v Los Angeles Lakers novú klubovú adresu.
Minnesota sa rozhodla pre zmeny na poste rozohrávača, do výmeny hráčov boli zapojené ďalšie tri kluby. Timberwolves získali aj viacero výberov v nasledujúcich rokoch draftu. Z družstva odišli Naz Reid a Julius Randle, obaja patrili k oporám v predchádzajúcich rokoch.
Cieľom týchto zmien bolo uvoľnenie v platovom strope pre potenciálne angažovanie 41-ročného Jamesa. Historický líder v počte nastrieľaných bodov informoval prednedávnom vedenie Lakers, že po ôsmich rokoch bude meniť klubovú adresu. Záujem o jeho služby má viacero tímov - Golden State Warriors, Miami Heat, Philadelphia 76ers alebo Clevaland Cavaliers.
Minnesota sa rozhodla pre zmeny na poste rozohrávača, do výmeny hráčov boli zapojené ďalšie tri kluby. Timberwolves získali aj viacero výberov v nasledujúcich rokoch draftu. Z družstva odišli Naz Reid a Julius Randle, obaja patrili k oporám v predchádzajúcich rokoch.
Cieľom týchto zmien bolo uvoľnenie v platovom strope pre potenciálne angažovanie 41-ročného Jamesa. Historický líder v počte nastrieľaných bodov informoval prednedávnom vedenie Lakers, že po ôsmich rokoch bude meniť klubovú adresu. Záujem o jeho služby má viacero tímov - Golden State Warriors, Miami Heat, Philadelphia 76ers alebo Clevaland Cavaliers.