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Minnesota dotiahla príchod Balla a Greena, záujem má o Jamesa

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Na snímke americký basketbalista LaMelo Ball. Foto: TASR/AP

Minnesota sa rozhodla pre zmeny na poste rozohrávača, do výmeny hráčov boli zapojené ďalšie tri kluby.

Autor TASR
New York 11. júla (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej súťaže NBA Minnosota TImberwolves oficiálne dotiahol príchod rozohrávačov LaMela Balla a Josha Greena do svojho tímu. Okrem toho má záujem o získanie LeBrona Jamesa, ktorý si hľadá po konci v Los Angeles Lakers novú klubovú adresu.

Minnesota sa rozhodla pre zmeny na poste rozohrávača, do výmeny hráčov boli zapojené ďalšie tri kluby. Timberwolves získali aj viacero výberov v nasledujúcich rokoch draftu. Z družstva odišli Naz Reid a Julius Randle, obaja patrili k oporám v predchádzajúcich rokoch.

Cieľom týchto zmien bolo uvoľnenie v platovom strope pre potenciálne angažovanie 41-ročného Jamesa. Historický líder v počte nastrieľaných bodov informoval prednedávnom vedenie Lakers, že po ôsmich rokoch bude meniť klubovú adresu. Záujem o jeho služby má viacero tímov - Golden State Warriors, Miami Heat, Philadelphia 76ers alebo Clevaland Cavaliers.
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