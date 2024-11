Minnesota poslala brankára Hlavaja z AHL do tímu Iowa Heartlanders

Minnesota 9. novembra (TASR) - Klub zámorskej NHL Minnesota Wild poslal slovenského brankára Samuela Hlavaja z farmárskeho tímu Iowa Wild do Iowa Heartlanders v ECHL. Do nižšej súťaže šiel spoločne s útočníkom Ryanom Sandelinom. Hlavaj je súčasť organizácie Minnesoty Wild od apríla 2024, keď s klubom podpísal dvojročný kontrakt.



V prípravnom kempe ani raz nenastúpil v drese prvého tímu klub ho poslal na farmu do AHL. Od začiatku sezóny odchytal tri duely, v ktorých mal 77,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 4,78 inkasovaných gólov na zápas.