Minnesota poslala Rakúšana Rossiho domov, po korone nebol fit

Minneapolis 31. januára (TASR) - Hokejový klub NHL Minnesota Wild poslal rakúskeho útočníka Marca Rossiho domov, aby bol so svojou rodinou. Devätnsáťročný hokejista prekonal koronavírus a nebol stále zdravotne v poriadku. Kedy sa do zámoria vráti ešte nie je jasné. Informoval o tom portál TSN.



Talentovaný hokejista sa stal deviatkou draftu 2020, na svoju premiéru v NHL ešte čaká. V minulej sezóne zaznamenal v juniorskom tíme Ottawa 67s (OHL) 120 bodov (39 gólov) v 56 zápasoch. Rakúsko reprezentoval na majstrovstvách sveta do 20 rokov 2021 v Kanade, v štyroch dueloch nebodoval.