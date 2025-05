Minnesota postúpila do konferenčného finále, Boston sa udržal v hre

NBA - 2. kolo play off:



semifinále Východnej konferencie - piaty zápas:



Boston Celtics - New York Knicks 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26)



Najviac bodov: White 34, Brown 26 (12 asistencií), Pritchard 17 - Hart 24, Brunson 22, Towns 19



/stav série: 2:3/







semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:



Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 121:110 (30:23, 32:24, 31:25, 28:38)



Najviac bodov: Randle 29, Edwards 22 (12 asistencií), Gobert 17 - Podziemski 28, Kuminga 26, Butler 17



/konečný stav série: 4:1, Minnesota postúpila/













New York 15. mája (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves sa druhý rok za sebou prebojovali do finále Západnej konferencie NBA. V piatom zápase 2. kola play off vyhrali doma nad Golden State 121:110 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. V hre o obhajobu titulu sa udržali hráči Bostonu, keď zdolali doma New York Knicks 127:102 a v sérii znížili na 2:3.K postupu Minnesoty prispel Anthony Edwards 22 bodmi a 12 asistenciami, najlepší strelec s 29 bodmi bol Julius Randle. „Len sa snažím robiť maximum, aby som čo najlepšie čítal hru. Počas celej série na nás skúšali rôzne obranné taktiky,“ citovala Randla agentúra AP. Timberwolves sa v konferenčnom finále stretnú s úspešnejším z dvojice Denver - Oklahoma City (stav série 2:3). V zostave Golden State chýbal pre zranenie hviezdny Stephen Curry a hosťom nestačilo ani 28 bodov Brandina Podziemskeho, čo je jeho osobné maximum v play off.Boston potiahol k triumfu Derrick White, ktorý nastrieľal 34 bodov, vrátane siedmich úspešných trojkových pokusov. Jaylen Brown pridal 26 bodov a 12 asistencií. Tréner Joe Mazzulla vyzdvihol prístup tímu, ktorému chýba zranený Jayson Tatum. „Nech si musíme prejsť čímkoľvek, nie je partia ľudí, s ktorými by som to absolvoval radšej. Vyhrali sme a máme tak šancu stále bojovať. Nikdy nechcete, aby vám niekto chýbal, najmä jeden z najlepších hráčov. Nezáleží však na tom, kto chýba, každý vyjde na ihrisko a zohrá svoju úlohu.“ Šiesty duel série je na programe v noci na sobotu v newyorskej Madison Square Garden.