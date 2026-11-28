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Minnesota prehrala doma s Coloradom 3:4 po nájazdoch, rozhodol Makar
Minnesota si pripísala prehru v treťom z uplynulých štyroch stretnutí, z toho druhýkrát po nájazdoch.
Autor TASR
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New York 28. novembra (TASR) - Hokejisti vedúceho tímu zámorskej NHL Minnesoty Wild prehrali v noci na sobotu na domácom ľade s Coloradom 3:4 po samostatných nájazdoch. Udržali si najlepšiu pozíciu v súťaži, ako líder Západnej konferencie majú na konte o jeden bod viac ako najlepší tím východu Carolina, ktorá odohrala o tri stretnutia menej.
Minnesota si pripísala prehru v treťom z uplynulých štyroch stretnutí, z toho druhýkrát po nájazdoch. V nájazdoch sa ako jediný presadil v štvrtej sérii Cale Makar.
Minnesota si pripísala prehru v treťom z uplynulých štyroch stretnutí, z toho druhýkrát po nájazdoch. V nájazdoch sa ako jediný presadil v štvrtej sérii Cale Makar.
NHL - výsledky:
Boston Toronto 1:3, New Jersey - Calgary 5:3 /Š. NEMEC (Calgary 0+2), Nashville - Mammoth 5:6 pp a sn, St. Louis - Dallas 5:3, Columbus - Detroit 0:2, Philadelphia - Vancouver 5:2, Tampa Bay - Ottawa 2:6, Washington - Florida 2:3, Anaheim - Los Angeles 3:5, Minnesota - Colorado 3:4 pp a sn, San Jose - Vegas 4:1, Chicago - New York Rangers 2:1, New York Islanders - Winnipeg 1:3, Buffalo - Pittsburgh 3:6, Edmonton - Seattle 2:4
Boston Toronto 1:3, New Jersey - Calgary 5:3 /Š. NEMEC (Calgary 0+2), Nashville - Mammoth 5:6 pp a sn, St. Louis - Dallas 5:3, Columbus - Detroit 0:2, Philadelphia - Vancouver 5:2, Tampa Bay - Ottawa 2:6, Washington - Florida 2:3, Anaheim - Los Angeles 3:5, Minnesota - Colorado 3:4 pp a sn, San Jose - Vegas 4:1, Chicago - New York Rangers 2:1, New York Islanders - Winnipeg 1:3, Buffalo - Pittsburgh 3:6, Edmonton - Seattle 2:4