Minnesota sa musí minimálne týždeň zaobísť bez Edwardsa
Edwards nedohral v noci na pondelok víťazný duel Minnesoty proti Indiane (114:110).
Autor TASR
Minneapolis 27. októbra (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves sa budú musieť minimálne týždeň zaobísť bez svojho lídra Anthonyho Edwardsa. Má natiahnutý zadný stehenný sval.
Edwards nedohral v noci na pondelok víťazný duel Minnesoty proti Indiane (114:110). Po stretnutí absolvoval vyšetrenie MRI, ktoré krídelníka vyradilo minimálne na tri stretnutia. Informovala o tom agentúra AP.
