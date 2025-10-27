Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Minnesota sa musí minimálne týždeň zaobísť bez Edwardsa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Edwards nedohral v noci na pondelok víťazný duel Minnesoty proti Indiane (114:110).

Autor TASR
Minneapolis 27. októbra (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves sa budú musieť minimálne týždeň zaobísť bez svojho lídra Anthonyho Edwardsa. Má natiahnutý zadný stehenný sval.

Edwards nedohral v noci na pondelok víťazný duel Minnesoty proti Indiane (114:110). Po stretnutí absolvoval vyšetrenie MRI, ktoré krídelníka vyradilo minimálne na tri stretnutia. Informovala o tom agentúra AP.
