Minnesota slávnostne vyvesí dres Kevina Garnetta
Autor TASR
Minnesota 18. decembra (TASR) - Basktebalový tím NBA Minnesota Timberwolves slávnostne vyvesí dres Kevina Garnetta s číslom 21. Člen Siene slávy a ikona klubu sa dočká na slávnosti v Target Center v budúcnosti, dátum zatiaľ nezverejnili.
Minnesota draftovala Garnetta z 5. miesta v roku 1995, za Timberwolves odohral prvých 12 zo svojich 21 sezón v NBA. V roku 2015 sa do tímu vrátil, ale od organizácie sa odtrhol pre roztržku s bývalým majiteľom Glenom Taylorom. Po tom, čo Taylor predal klub podnikateľovi Marcovi Loreovi a bývalej bejzbalovej hviezde Alexovi Rodriguezovi začiatkom tohto roka, sa cesta k opätovnej slávnosti opäť uvoľnila. Informovala agentúra AP.
