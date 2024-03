Minnesota uspela v Denveri, Houston zvíťazil jedenástykrát za sebou

NBA - výsledky:



Charlotte - Golden State 97:115,

Indiana - Los Angeles Lakers 109:90,

Orlando - Los Angeles Clippers 97:100,

Washington - Detroit 87:96,

Brooklyn - Chicago 125:108,

Cleveland - Philadelphia 117:114,

Miami - Portland 142:82,

Oklahoma City - Phoenix 128:103,

San Antonio - New York 130:126 pp,

Denver - Minnesota 98:111,

Utah - Houston 100:101,

Sacramento - Dallas 103:107

Washington 30. marca (TASR) - Basketbalisti Minnesoty zvíťazili v priamom súboji o čelo Západnej konferencie NBA na palubovke Denveru 111:98. Najviac bodov za Timberwolves dal Anthony Edwards - 25, Nuggets nestačilo 32 bodov a 10 doskokov Nikolu Jokiča.Houston si pripísal jedenásty triumf v sérii, keď uspel na palubovke Utahu tesne 101:100. Stále je však pod čiarou postupu do vyraďovacej časti o jeden duel za Golden State, ktoré vyhralo v Charlotte 115:97. Víťaznú šnúru na šesť stretnutí natiahol aj Dallas, keď zvládol dôležitý duel tímov na hranici priameho postupu do play off v Sacramente 107:103. Rozohrávač New Yorku Jalen Brunson zažiaril 61 bodmi, no Knicks prehrali v San Antoniu 126:130 po predĺžení.