Minnesota už nepočíta s Petrovským, útočník môže ísť opäť na draft

Minnesota 4. júna (TASR) - Tím zámorskej NHL Minnesota Wild už nepočíta so službami slovenského hokejistu Serváca Petrovského. Klub draftoval 19-ročného útočníka v roku 2022 z celkového 185. miesta, práva na neho vlastnil do 1. júna 2024. Nováčikovskú zmluvu s ním nepodpísal, Petrovský tak bude môcť ísť opäť na vstupný draft.



Informáciu potvrdil na sociálnej sieti X Michael Russo z The Athletic. Petrovský absolvoval uplynulé tri sezóny v drese Owen Sound v juniorskej OHL.