Minnesota v súboji o 8. priečku zvíťazila nad New Orleans 113:108

NBA - sumáre:

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 113:108 (18:30, 29:25, 36:30, 30:23)

najviac bodov: Towns 30, Edwards 26 (13 doskokov), Prince 18 - Ingram 42 (12 doskokov), McCollum 23, Murphy 20



Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 115:100 (20:24, 27:25, 38:24, 30:27)

najviac bodov: Butler 25, Mann 24 (12 doskokov i asistencií), Dieng a Sarr (15 doskokov) po 22 - Lofton 42 (14 doskokov), Z. Williams 24, V. Williams 15



Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 114:119 (28:19, 25:29, 33:34, 28:37)

najviac bodov: S. Lee 25, Bazley 16, Landale 15 - Powell 29, Leonard (15 doskokov) a Westbrook po 25



Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 101:157 (27:55, 26:29, 20:34, 28:39)

najviac bodov: Mays 21 (12 asistencií), Sharpe 18, J. Williams 17 - Curry 26, Moody 25, Poole 21



Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 117:138 (14:42, 45:29, 32:37, 26:30)

najviac bodov: Hardy 25, Pinson 23 (13 doskokov, 12 asistencií), Bertans 19 - Mamukelašvili 23 (11 doskokov), Barlow 21, Branham 20



Denver Nuggets - Sacramento Kings 109:95 (26:43, 33:24, 24:14, 26:14)

najviac bodov: Brown 21, Nnaji 18, Jackson 16 - Barnes 17, Sabonis a Murray po 14



Los Angeles Lakers - Utah Jazz 128:117 (31:25, 34:31, 34:39, 29:22)

najviac bodov: James 36 (8 trojok), Russell 17, Davis 16 (13 doskokov) - Dunn 26 (10 doskokov), Olynyk 23, Fontecchio 20



Boston Celtics - Atlanta Hawks 120:114 (29:31, 32:33, 39:26, 20:24)

najviac bodov: Pritchard 30 (14 doskokov, 11 asistencií, 9 trojok), Muscala 27, Hauser 26 (8 trojok) - Fernando (10 doskokov) a Mathews po 19, Johnson 15



Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 105:134 (21:36, 32:25, 39:39, 13:34)

najviac bodov: Thomas 46 (6 trojok), Gray 16, Duke 15 - Milton, King a McClung po 20



Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 95:106 (25:17, 29:32, 21:21, 20:36)

Najviac bodov: Merrill 17, D. Green a Neto po 13 - M. Williams (10 doskokov) a McGowens po 22, Maledon 18



Chicago Bulls - Detroit Pistons 103:81 (26:25, 23:21, 18:18, 36:17)

najviac bodov: LaVine 17, DeRozan 16, Jones 11 - Hayes 26, Ivey 16, Bagley 12



Miami Heat - Orlando Magic 123:110 (23:24, 29:26, 32:35, 39:25)

najviac bodov: Haslem 24, D. Robinson 20, Cain 18 - Harris 22, Houstan 21, Okeke 14



New York Knicks - Indiana Pacers 136:141 (45:41, 26:32, 36:27, 29:41)

najviac bodov: Toppin 34, Quickley 30, Grimes 22 - Mathurin 26, Nwora a Nembhard po 19



Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 121:105 (35:26, 32:29, 28:24, 26:26)

najviac bodov: Trent 23, Flynn 20, Achiuwa 14 (13 doskokov) - Wigginton 17, Portis 16, T. Antetokunmpo a Dragič po 14



Washington Wizards - Houston Rockets 109:114 (39:31, 28:24, 18:32, 24:27)

najviac bodov: Goodwin 22, Jackson 19, Kispert 18 - Smith 20, Eason 16, J. Green 14



Vyraďovacia časť NBA 2022/23 - dvojice (v zátvorke nasadenie)



Východná konferencia



Play off (na 4. víťazné stretnutia):



Milwaukee Bucks - nasadený č. 8

Boston Celtics - nasadený č. 7

Philadelphia 76ers (3.) - Brooklyn Nets (6.)

Cleveland Cavaliers (4.) - New York Knicks (5.)



Play In (na jeden duel):



O 7. pozíciu: Miami Heat (7.) - Atlanta Hawks (8.)



O postup do súboja o 8. pozíciu: Toronto Raptors (9.) - Chicago Bulls (10.)



Západná konferencia



Play off (na 4. víťazné stretnutia):



Denver Nuggets (1.) - nasadený č. 8

Memphis Grizzlies (2.) - nasadený č. 7

Sacramento Kings (3.) - Golden State Warriors (6.)

Phoenix Suns (4.) - Los Angeles Clippers (5.)



Play In (na jeden duel):



O 7. pozíciu: Los Angeles Lakers (7.) - Minnesota Timberwolves (8.)



O postup do súboja o 8. pozíciu: New Orleans Pelicans (9.) - Oklahoma City Thunder (10.)

New York 10. apríla (TASR) - Basketbalisti Minnesoty zvíťazili v posledný hrací deň základnej časti NBA doma nad New Orleansom 113:108. Svojho súpera preskočili v tabuľke a posunuli sa na 8. priečku Západnej konferencie. Postarali sa o jedinú zmenu medzi dvadsiatkou postupujúcich do vyraďovacej časti, zostávajúce dve priame pozície do play off si udržali Los Angeles Clippers a Golden State Warriors.V nedeľu večer nastúpilo všetkých 30 tímov súťaže. Iba v zápase Timberwolves a Pelicans však mali motiváciu hrať naplno obe strany. Vo Východnej konferencii sa už nemohlo pohnúť v tabuľke ani jedno mužstvo z desiatky postupujúcich. Na západe si Clippers podržali piatu priečku víťazstvom vo Phoenixe 119:114 a s rovnakým súperom sa stretnú v 1. kole play off. Obhajcovia titulu Golden State rozstrieľali Portland 157:101 na jeho palubovke a čaká ich súboj proti Sacramentu. Lakers uspeli proti Utahu 128:117 a v play in privítajú Minnesotu. Víťaz duelu získa pozíciu nasadenej sedmičky a bude súperiť s Memphisom. Neúspešný ešte bude mať možnosť opravy a v zápase s lepším z dvojice New Orleans - Oklahoma City môže vybojovať post nasadenej osmičky. V takom prípade ho čaká najlepší tím konferencie Denver.Pelicans v najdôležitejšom zápase večera v Minnesote viedli od úvodu až do štvrtej štvrtiny. Domáci pôsobili nervózne a v prvom polčase prišli o dvoch hráčov základnej zostavy po kurióznych situáciách. Jaden McDaniels v hneve udrel do steny a poranil si ruku. Kyle Anderson a Rudy Gobert sa dokonca dostali do fyzickej konfrontácie a Goberta poslalo vedenie klubu predčasne do šatne. "," zverejnil podľa AFP prezident basketbalových operácií Minnesoty Tim Connelly. "snažil sa upokojiť situáciu Anderson. Domáci napokon zvládli lepšie koncovku, tím viedol Karl-Anthony Towns s 30 bodmi, Pelicans nestačilo 42 bodov a 12 doskokov Brandona Ingrama.Miami si vo floridskom derby poradilo s Orlandom 123:110. Štatistickým lídrom Heat bol najstarší hráč ligy Udonis Haslem, ktorý nazbieral 24 bodov, čo je jeho najlepší strelecký výkon od roku 2009. Vo veku 42 rokov a 304 dní sa stal piatym najstarším hráčom, čo nastúpil na zápas NBA. Heat ešte čakajú zápasy vo vyraďovačke, no je nepravdepodobné, že by pridal ešte ďalší. V klube už pôsobil skôr v úlohe hrajúceho asistenta, hral iba výnimočne a zápas slúžil ako jeho rozlúčka. V NBA pôsobil 20 sezón.Golden State Warriors dali zraneniami zdecimovanému Portlandu 55 bodov už v prvej štvrtine, čím prekonali rekord súťaže. Boston k víťazstvu nad Atlantou viedol Payton Pritchard, ktorý zaznamenal svoj prvý triple double v kariére 30 bodov, 14 doskokov a 11 asistencií.