Minnesota v súboji o čelo západu zvíťazila v Oklahome City

NBA - výsledky:



Cleveland - Los Angeles Clippers 118:108, Charlotte - New York Knicks 92:113, Boston - New Orleans 118:112, Brooklyn - Utah 147:114, Miami - Phoenix 105:118, Houston - Los Angeles Lakers 135:119, Memphis - Sacramento 94:103, Oklahoma City - Minnesota 101:107, San Antonio - Washington 113:118, Dallas - Orlando 131:129, Denver - Milwaukee 113:107, Portland - Philadelphia 130:104

New York 30. januára (TASR) - Basketbalisti Minnesoty zvíťazili v priamom súboji o prvé miesto Západnej konferencie NBA na palubovke Oklahomy City 107:101. Timberwolves ukázali silu svojho kolektívu, keď ich kompletná základná päťka sa dostala do dvojciferných čísiel, najviac bodov dal Anthony Edwards - 27. Thunder ako tradične viedol Shai Gilgeous-Alexander, no jeho 37 bodov nestačilo.V ďalšom súboji kandidátov na titul Denver doma uspel proti Milwaukee 113:107. Triumf dirigoval Nikola Jokič, ktorý nazbieral 14. triple double v sezóne 25 bodov, 16 doskokov a 12 asistencií. Najviac bodov Nuggets dal Jamal Murray - 35. Na druhej strane zaznamenal Jannis Antetokunmpo 29 bodov. Na lavičke Bucks zažil neúspešnú premiéru tréner Doc Rivers.