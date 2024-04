Minnesota vedie 2:0 na zápasy, Dallas a Indiana vyrovnali na 1:1

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)



Najviac bodov: McDaniels 25, Conley a Gobert po 18 - Booker 20, Durant 18, Gordon 15



/stav série: 2:0/







Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 93:96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)



Najviac bodov: George a Harden po 22, Leonard 15 - Dončič 32, Irving 23, Washington 18



/stav série: 1:1/







štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 108:125 (26:30, 29:30, 28:32, 25:33)



Najviac bodov: Lillard 34, Lopez 22, Middleton 15 - Siakam 37 (11 doskokov), Turner 22, Nembhard 20



/stav série: 1:1/

New York 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Minnesoty vyhrali v druhom zápase 1. kola play off zámorskej NBA nad Phoenixom Suns 105:93. Kairérové maximum vo vyradovačke dosiahol 25-bodový Jaden McDaniels a jeho tím zvýšil vedenie v sérii na 2:0. Domáci podali kolektívny výkon, všetci piati hráči základnej zostavy dosiahli dvojciferný počet bodov a hviezdam hostí Kevinovi Durantovi a Devinovi Bookerovi nedovolili dostať sa cez hranicu 20 bodov.Dallas dokázal v druhom zápase na palubovke LA Clippers zvíťaziť tesne o tri body 96:93 a vyrovnať sériu na 1:1. Najlepší strelec zápasu bol Luka Dončič, ktorý si pripísal za hostí 32 bodov, za ním nasledoval jeho 23-bodový spoluhráč Kyrie Irving. Domáci viedli vo štvrtej štvrtine 73:67, ale potom nasledovala šnúra Dallasu 14:0, ktorá bola rozhodujúca pre vývoj stretnutia. "" zdôraznil Dončič a vyzdvihol aj prínos Irvinga:" V drese Clippers nastrieľali James Harden a Paul George zhodne 22 bodov. Séria sa teraz sťahuje do Texasu.Aj Indiana uchmatla víťazstvo na palubovke súpera, keď zdolala Milwaukee 125:108 a taktiež vyrovnala na 1:1. Ťahúň hostí bol Pascal Siakam s 37 bodmi a 11 doskokmi. Za domácich sa činil Damian Lillard, no jeho 34 bodov nestačilo na víťazstvo tímu, ktorý sa stále musí zaobísť bez zraneného Jannisa Antetokunmpa." nešetril superlatívmi na adrese Siakama kouč hostí Rick Carlisle.