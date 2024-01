Minnesota vymenila Čajkoviča do Pittsburghu

New York 26. januára (TASR) - Slovenský hokejista Maxim Čajkovič má v NHL nového zamestnávateľa. Vedenie Minnesoty Wild vymenilo dvadsaťtriročného útočníka do Pittsburghu Penguis za obrancu Willa Butchera.



Čajkovič nastupoval v tejto sezóne v AHL za Iowu Wild a v nižšej súťaži ECHL za Iowu Heartland. V AHL odohral 5 zápasov s bilanciou 1+2 a v ECHL si pripísal 18 bodov (12+6) v 20 vystúpeniach.



Do NHL draftovala Čajkoviča v roku 2019 v 3. kole z 89. miesta Tampa Bay Lightning, ktorá ho minulý rok v júli vymenila do Minnesoty spolu s Patom Maroonom za výber v siedmom kole draftu 2024. Čajkovič má na túto sezónu platný kontrakt s platom 925.000 dolárov na úrovni NHL. V profilige ale ešte neodohral bývalý mládežnícky reprezentant ani jeden zápas.



Predošlé tri sezóny pendluje Čajkovič medzi AHL a ECHL a po výmene do organizácie Pittsburghu by mal pokračovať na farme "tučniakov" v AHL v tíme Wilkes-Barre/Scranton Penguins.