Minnesota vymenila Fialu do LA za nádejného obrancu a 1. kolo draftu

New York 30. júna (TASR) - Hokejový klub NHL Minnesota Wild vymenil švajčiarskeho útočníka Kevina Fialu do Los Angeles Kings za nádejného obrancu Brocka Fabera a výber v prvom kole (19. miesto) tohtoročného draftu.



Fiala, ktorý sa 13. júla môže stať obmedzeným voľným hráčom, odohral svoju najlepšiu sezónu v profilige. V 82 zápasoch základnej časti strelil 33 gólov, pridal 52 asistencií a zaznamenal 85 bodov. V play off pridal 25-ročný útočník tri asistencie, ale Wild vypadli v prvom kole v šiestich zápasoch so St. Louis Blues.



Podľa generálneho manažéra “divochov” Billa Guerina bola výmena Fialu nevyhnutná. Švajčiar pred minulou sezónou podpísal ročný kontrakt na 5,1 milióna dolárov a jeho cena po výborných výkonoch stúpla. Podľa insidera TSN Hockey Pierra LeBruna ponúkli Kings Fialovi sedemročný kontrakt s ročným zárobkom 7,875 milióna dolárov. “Ten chlapec mal skvelú sezónu. Nemáme už miesto pod platovým stropom. Keby sme si ho chceli udržať, tak by sme museli vymeniť aj troch hráčov a prekopať tím,” povedal Guerin pre nhl.com.



Fialu si v roku 2014 v prvom kole z 11. miesta vybral v drafte Nashville Predators, v drese ktorého odohral necelé tri sezóny. V 419 zápasoch základnej časti za Predators a Wild nazbieral 283 bodov (124+159), v 35 dueloch play off pridal 15 bodov (9+6).



Devätnásťročný Faber pôsobí na Univerzite v Minnesote, kde ho vyhlásili za najlepšieho defenzívneho obrancu roka. Faber reprezentoval USA na ZOH v Tokiu, v štyroch zápasoch zaznamenal jednu asistenciu. Kings ho draftovali v roku 2020 v 2. kole zo 45. miesta.