Piatok 1. máj 2026
Minnesota vyradila v 1. kole Dallas, Anaheim ukončil sezónu Edmontonu

Ľavé krídlo tímu Minnesota Wild Matt Boldy (druhý zprava) oslavuje so spoluhráčmi po strelení gólu v tretej tretine šiesteho zápasu prvého kola play-off NHL o Stanleyho pohár proti Dallas Stars vo štvrtok 30. apríla 2026 v St. Paul v Minnesote. Foto: TASR/AP

Minnesota sa v konferenčnom semifinále stretne s Coloradom, víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti.

Autor TASR
New York 1. mája (TASR) - Hokejisti Minnesoty Wild postúpili prvýkrát od roku 2015 do 2. kola play off NHL. Aj vďaka dvom gólom a asistencii obrancu Quinna Hughesa vyhrali v noci na piatok v šiestom dueli štvrťfinále Západnej konferencie doma nad Dallasom 5:2 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. V druhom kole je aj Anaheim, ktorý v šiestom stretnutí zdolal Edmonton 5:2 a v sérii uspel rovnako 4:2.

Minnesota sa v konferenčnom semifinále stretne s Coloradom, víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti. Na Anaheim čaká úspešnejší z dvojice Vegas - Utah, Golden Knights vedú v sérii 3:2 a šiesty zápas je na programe v noci na sobotu.

Dallas sa v uplynulých troch ročníkoch dostal vždy až do finále Západnej konferencie, tentoraz však vo vyraďovačke vypadol hneď na úvodnej prekážke. Stars síce v šiestom stretnutí viedli v 37. minúte po presnom zásahu Mavrika Bourqueho na ľade Minnesoty 2:1, ale už o necelú minútu neskôr vyrovnal Vladimir Tarasenko a Wild v tretej perióde rozhodli o svojom postupe. Víťazný gól strelil Hughes v 51. minúte a dvoma gólmi do prázdnej bránky poistil náskok Matt Boldy.

Edmonton nezopakuje finálovú účasť v bojoch o Stanleyho pohár z uplynulých dvoch sezón. Postaral sa o to Anaheim, ktorý uspel v šiestom zápase doma 5:2, keď si Leo Carlsson, Troy Terry i Chris Kreider pripísal zhodne gól a dve asistencie. Ducks vyhrali svoju prvú sériu v play off od roku 2017.

1. kolo play off NHL

štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

šieste zápasy:

Minnesota Wild – Dallas Stars 5:2

/konečný výsledok série: 4:2, Minnesota postúpila do 2. kola/



Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 5:2

/konečný výsledok série: 4:2, Anaheim postúpil do 2. kola/
Neprehliadnite

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie