< sekcia Šport
Minnesota vyradila v 1. kole Dallas, Anaheim ukončil sezónu Edmontonu
Minnesota sa v konferenčnom semifinále stretne s Coloradom, víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 1. mája (TASR) - Hokejisti Minnesoty Wild postúpili prvýkrát od roku 2015 do 2. kola play off NHL. Aj vďaka dvom gólom a asistencii obrancu Quinna Hughesa vyhrali v noci na piatok v šiestom dueli štvrťfinále Západnej konferencie doma nad Dallasom 5:2 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. V druhom kole je aj Anaheim, ktorý v šiestom stretnutí zdolal Edmonton 5:2 a v sérii uspel rovnako 4:2.
Minnesota sa v konferenčnom semifinále stretne s Coloradom, víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti. Na Anaheim čaká úspešnejší z dvojice Vegas - Utah, Golden Knights vedú v sérii 3:2 a šiesty zápas je na programe v noci na sobotu.
Dallas sa v uplynulých troch ročníkoch dostal vždy až do finále Západnej konferencie, tentoraz však vo vyraďovačke vypadol hneď na úvodnej prekážke. Stars síce v šiestom stretnutí viedli v 37. minúte po presnom zásahu Mavrika Bourqueho na ľade Minnesoty 2:1, ale už o necelú minútu neskôr vyrovnal Vladimir Tarasenko a Wild v tretej perióde rozhodli o svojom postupe. Víťazný gól strelil Hughes v 51. minúte a dvoma gólmi do prázdnej bránky poistil náskok Matt Boldy.
Edmonton nezopakuje finálovú účasť v bojoch o Stanleyho pohár z uplynulých dvoch sezón. Postaral sa o to Anaheim, ktorý uspel v šiestom zápase doma 5:2, keď si Leo Carlsson, Troy Terry i Chris Kreider pripísal zhodne gól a dve asistencie. Ducks vyhrali svoju prvú sériu v play off od roku 2017.
1. kolo play off NHL
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šieste zápasy:
Minnesota Wild – Dallas Stars 5:2
/konečný výsledok série: 4:2, Minnesota postúpila do 2. kola/
Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 5:2
/konečný výsledok série: 4:2, Anaheim postúpil do 2. kola/
