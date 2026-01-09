< sekcia Šport
Minnesota zdolala Cleveland, Edwards dosiahol hranicu 10.000 bodov
Zápas medzi Chicagom Bulls a Miami Heat v hale United Center odložili po takmer dvojhodinovom zdržaní pre kondenzáciu na palubovke.
Autor TASR
New York 9. januára (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NBA nad Clevelandom Cavaliers 131:122. Domácich potiahol 28-bodový Julius Randle, ktorý si vďaka 11 doskokom pripísal aj double double.
Hranicu 20 bodov prekonal aj Anthony Edwards a vo veku 24 rokov a 156 dní dosiahol míľnik 10.000 bodov ako tretí najmladší hráč v histórii ligy. Zároveň je jedným zo siedmich basketbalistov, ktorí dosiahli túto métu pred 25. narodeninami a tretím v histórii klubu. Pred ním to za Timberwolves dokázali len Kevin Garnett a Karl-Anthony Towns.
Zápas medzi Chicagom Bulls a Miami Heat v hale United Center odložili po takmer dvojhodinovom zdržaní pre kondenzáciu na palubovke. Pracovníci sa neúspešne snažili povrch vysušiť pomocou mopov a uterákov. Informácie priniesla agentúra AP.
NBA - výsledky:
Charlotte - Indiana 112:114, Minnesota - Cleveland 131:122, Utah - Dallas 116:114
Hranicu 20 bodov prekonal aj Anthony Edwards a vo veku 24 rokov a 156 dní dosiahol míľnik 10.000 bodov ako tretí najmladší hráč v histórii ligy. Zároveň je jedným zo siedmich basketbalistov, ktorí dosiahli túto métu pred 25. narodeninami a tretím v histórii klubu. Pred ním to za Timberwolves dokázali len Kevin Garnett a Karl-Anthony Towns.
Zápas medzi Chicagom Bulls a Miami Heat v hale United Center odložili po takmer dvojhodinovom zdržaní pre kondenzáciu na palubovke. Pracovníci sa neúspešne snažili povrch vysušiť pomocou mopov a uterákov. Informácie priniesla agentúra AP.
NBA - výsledky:
Charlotte - Indiana 112:114, Minnesota - Cleveland 131:122, Utah - Dallas 116:114