Minnesota zdolala Denver 106:99 a vedie v sérii 1:0

semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 99:106



/stav série: 0:1/

New York 5. mája (TASR) - Basketbalisti Minnesoty triumfovali v noci na nedeľu v prvom stretnutí 2. kola play off zámorskej NBA na palubovke Denveru 106:99. V sérii hranej na štyri víťazstva sa dostali do vedenia 1:0 na zápasy. Timberwolves vyšiel vstup do semifinále Západnej konferencie aj vďaka Anthonymu Edwardsovi, ktorý dosiahol svoje kariérové maximum vo vyraďovacej časti, zaznamenal 43 bodov. Obhajcovi titulu nepomohol ani výkon dvojnásobného MVP súťaže Srba Nikolu Jokiča (32 bodov).