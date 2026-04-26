Minnesota zdolala Denver a v sérii vedie 3:1 na zápasy
Na východe vyhralo Orlando nad Detroitom 113:105 a v sérii vedie 2:1.
Autor TASR
New York 26. apríla (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves zvíťazili vo štvrtom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie play off NBA nad Denverom Nuggets 112:96 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. K triumfu ich potiahol 43 bodmi Ayo Dosunmu. V drese hostí nazbieral Nikola Jokič 24 bodov, 15 doskokov a deväť asistencií.
Blízko k postupu sú aj úradujúci majstri z Oklahomy City, ktorí vyhrali na palubovke Phoenixu 121:109 a v sérii vedú 3:0 na zápasy. Úradujúci MVP Shai Gilgeous-Alexander si na konto pripísal 42 bodov, štyri doskoky a osem asistencií.
Na východe vyhralo Orlando nad Detroitom 113:105 a v sérii vedie 2:1. New York Knicks uspeli v Atlante 114:98 a vyrovnali na 2:2.
Blízko k postupu sú aj úradujúci majstri z Oklahomy City, ktorí vyhrali na palubovke Phoenixu 121:109 a v sérii vedú 3:0 na zápasy. Úradujúci MVP Shai Gilgeous-Alexander si na konto pripísal 42 bodov, štyri doskoky a osem asistencií.
Na východe vyhralo Orlando nad Detroitom 113:105 a v sérii vedie 2:1. New York Knicks uspeli v Atlante 114:98 a vyrovnali na 2:2.
basketbal - 1. kolo play off NBA
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 /:
3. zápas: Orlando Magic - Detroit Pistons 113:105 /stav série: 2:1/
4. zápas: Atlanta Hawks - New York Knicks 98:114 /2:2/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
3. zápas: Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 109:121 /stav série: 0:3/
4. zápas: Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 112:96 /stav série: 3:1/
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 /:
3. zápas: Orlando Magic - Detroit Pistons 113:105 /stav série: 2:1/
4. zápas: Atlanta Hawks - New York Knicks 98:114 /2:2/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
3. zápas: Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 109:121 /stav série: 0:3/
4. zápas: Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 112:96 /stav série: 3:1/