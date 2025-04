Minnesota zdolala Los Angeles Lakers 116:113 a v sérii vedie 3:1

1. kolo play off NBA:

štvrťfinále Východnej konferencie, štvrté zápasy:



Detroit Pistons - New York Knicks 93:94

/stav série: 1:3/



Orlando Magic - Boston Celtics 98:107

/stav série: 1:3/



Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 103:129

/stav série: 1:3/



štvrťfinále Západnej konferencie, štvrtý zápas:



Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 116:113

/stav série: 3:1/



New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves zvíťazili v noci na pondelok vo štvrtom zápase 1. kola play off zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 116:113. Vo štvrtfinálovj sérii Západnej konferencie tak vedú 3:1. Anthony Edwards zaznamenal 43 bodov. Obhajca trofeje Boston triumfoval na palubovke Orlanda 107:98 a v sérii vyhráva 3:1. Jayson Tatum si pripísal na konto 37 bodov a 14 doskokov.- Basketbalisti New York Knicks sú krok od postupu do semifinále Východnej konferencie. V nedeľnom štvrtom štvrťfinálovom dueli zvíťazili na palubovke Detroitu Pistons 94:93 a v sérii vedú 3:1 na zápasy. Jalen Brunson prispel k triumfu 32 bodmi, piatimi doskokmi a 11 asistenciami. Na druhej strane dosiahol triple-double Cade Cunningham s 25 bodmi, 10 doskokmi a 10 asistenciami. Knicks môžu spečatiť postup v stredu na vlastnej palubovke.