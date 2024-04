Minnesota zdolala Phoenix 122:116 a postúpila do 2. kola

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Philadelphia 76ers - New York Knicks 92:97



/stav série: 1:3/







Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 126:113



/stav série: 3:1/







štvrťfinále Západnej konferencie:



Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 111:116



/stav série: 2:2/







Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 116:122



/konečný stav série: 0:4, postúpila Minnesota/







New York 29. apríla (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves postúpili ako prví do 2. kola play off zámorskej NBA. V noci na pondelok zvíťazili vo Phoenixe 122:116 a celú sériu štvrťfinále Západnej konferencie vyhrali 4:0 na zápasy.Blízko k postupu sú aj hráči New Yorku Knicks, ktorí zvíťazili na palubovke Philadelphia 76ers 97:92 a v sérii vedú 3:1. Rovnaký stav je po štvrtom zápase aj pre Indianu Pacers, ktorá zdolala doma Milwaukee Bucks 126:113 a vedie 3:1. Los Angeles Clippers vyhrali v Dallase 116:111 a vyrovnali na 2:2.