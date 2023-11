Minnesota získala Bogosiana z Tampy, poslala Addisona do San Jose

St. Paul 9. novembra (TASR) - Klub NHL Minnesota Wild zrealizoval v stredu dve výmeny, ktorými mierne obmenil svoju defenzívu. Najprv poslal zadáka Calena Addisona do San Jose a následne získal do obrany veterána Zacha Bogosiana z Tampy Bay. Informoval o tom oficiálny web zámorskej hokejovej súťaže.



Minnesota dostala namiesto Addisona od San Jose voľbu v 5. kole draftu v roku 2026 a 22-ročného českého krídelníka Adama Rašku. Dvadsaťtriročný Addison patrí medzi talentovaných ofenzívnych obrancov, no "divosi" potrebujú momentálne do tretej obrannej dvojice skúsenejšieho defenzívneho špecialistu. Získali ho v osobe 33-ročného Bogosiana. Američan má 16-ročné skúsenosti z NHL, Wild budú jeho piatou profiligovou zastávkou. Minnesota zaňho poslala Tampe voľbu v 7. kole draftu 2025.



"Zach pasuje do našej defenzívy o trochu lepšie. Cal Addison je dobrý hráč, niekedy však potrebujete zmenu, lepšiu príležitosť a myslím si, že tú teraz dostane," uviedol podľa AP generálny manažér Minnesoty Bill Guerin.



Addison prišiel do Minnesoty v roku 2020 z Pittsburghu, ktorý ho v roku 2018 draftoval v 2. kole. V 92 dueloch v drese Wild si celkovo pripísal päť gólov, 33 asistencií a 24 mínusových bodov. V tejto sezóne nazbieral v dvanástich vystúpeniach päť asistencií.



Bogosian nenastupoval za Tampu pravidelne, v novom ročníku odohral za Lightning iba štyri zápasy. V októbri ho "blesky" umiestnili na waiver listinu, z ktorej si ho nikto nevybral. Jeho výmenou získali v platovom rozpočte dodatočných 850.000 dolárov. Raška si počas dvoch uplynulých sezón pripísal v NHL len osem štartov bez bodového zápisu, v tejto sezóne zatiaľ šancu v profilige nedostal. Ročník začal na farme "žralokov" San Jose Barracuda (AHL).