Minnesota získala výmenou centra McCarrona z Nashvillu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Táto akvizícia mu má pomôcť najmä na vhadzovaniach, kde sú Wild druhý najslabší tím profiligy.

Autor TASR
St. Paul 4. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild získal vo výmene s Nashville Predators centra Michaela McCarrona. Táto akvizícia mu má pomôcť najmä na vhadzovaniach, kde sú Wild druhý najslabší tím profiligy.

Po návrate zo ZOH hovoril generálny manažér Minnesoty Bill Guerin o potrebe zlepšiť tím vo viacerých oblastiach, ale hlavne na buly. Tridsaťročný McCarron má na nich 52,8-percentnú úspešnosť v 59 dueloch. „Prináša toho veľa. Vhadzovania sú jedným z prvkov jeho hry, ktoré sa nám naozaj páčia. Má taktiež schopnosť byť platným hráčom v oslabení,“ citovala Guerina agentúra AP.

Pre tím z Minnesoty ide o druhú posilu v priebehu niekoľkých dní, keďže v pondelok angažoval útočníka Robbyho Fabbriho. „Je to súťaživý typ. Potrebuje len dobrú príležitosť, etabloval sa ako solídny hráč,“ vyjadril sa na adresu 30-ročného Fabbriho Guerin.

Nashville, ktorý uzavrel výmenu s Minnesotou, pokračoval v zmenách tímu. Do Vegas Golden Knights poslal útočníka Colea Smitha, ktorý za tri sezóny v drese Predators nazbieral 23 gólov a 62 asistencií.
