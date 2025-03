Minnesota získala z Nashvillu švédskeho útočníka Nyquista

Nashville 2. marca (TASR) - Švédsky hokejista Gustav Nyquist sa v rámci NHL sťahuje z Nashvillu Predators do Minnesoty. Wild ho získali výmenou za voľbu v 2. kole budúcoročného draftu. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.



Tridsaťpäťročný útočník sa v sobotu z dôvodov súvisiacich s výmenou už nezúčastnil na zápase na ľade New Yorku Islanders (4:7). V júli 2023 podpísal s Nashvillom dvojročnú zmluvu na 6,37 milióna dolárov (priemerne 3,185 milióna USD). Predators budú naďalej hradiť polovicu z jeho platu. Po skončení tejto sezóny sa stane neobmedzeným voľným hráčom.



Nyquist v prebiehajúcej sezóne odohral 57 duelov a získal 21 bodov (9+12). "Získavajú naozaj dobrého hráča a jedného z najlepších ľudí. Je to šikovný hokejista, všestranný, môže plniť akúkoľvek úlohu v tíme," uviedol Andrew Brunette, tréner Nashvillu po stretnutí s Islanders.



Skúsený Švéd už v minulosti pôsobil v Minnesote. Wild ho získali pred dvoma rokmi z Columbusu Blue Jackets výmenou za výber v 5. kole draftu v roku 2023. Nyquist pre zranenie vtedy stihol odohrať len tri zápasy v základnej časti s bilanciou 1+4, v šiestich dueloch play off zaznamenal päť asistencií.



Detroit draftoval útočníka v roku 2008 zo 121. miesta (4. kolo). V dresoch Red Wings, Blue Jackets, Wild a Predators nastúpil v 841 stretnutiach dlhodobej časti, dosiahol 524 bodov (207+317). Pridal aj 77 zápasov v play off, mal šesť gólov a 24 asistencií.



Švédsko reprezentoval na ZOH 2014 v Soči, kde s mužstvom získal strieborné medaily. Vo finále nestačili Tre Kronor na Kanadu (0:3). V najcennejšom drese hral aj na troch MS. Na šampionáte 2014 v Bielorusku pomohol tímu k zisku bronzu a o štyri roky neskôr vybojoval s "troma korunkami" zlato. Predstavil sa aj na tohtoročnom Turnaji štyroch krajín. Na prestížnom podujatí 4 Nations Face-Off nastúpil vo všetkých troch dueloch tímu a strelil jeden gól.