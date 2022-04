Minovi zo Celty Vigo hrozí osemročné väzenie za znásilnenie ženy

Barcelona 1. apríla (TASR) - Štátny prokurátor žiada osemročné väzenie pre španielskeho futbalistu Santiho Minu, ktorý čelí žalobe za znásilnenie ženy. Útočník Celty Vigo a jeho údajný spolupáchateľ David Goldar z druholigovej Ibizy sa postavili v piatok pred súd, kde obaja zhodne vyhlásili, že trvajú na svojej nevine. Konečný verdikt by mal padnúť v najbližších týždňoch, voči rozhodnutiu sa obžalovaní budú môcť odvolať na najvyšší španielsky súd.



Incident sa mal stať 18. júna 2017 v Mojacare v provincii Almeria v južnom Španielsku. Podľa žaloby mala žena vojsť do karavanu s Goldarom a Mina ju tam mal znásilniť. Jej právnik uviedol, že Goldar neurobil nič, aby tomu zabránil. V prípade figuruje ako komplic. Ako uviedla agentúra AP, právny zástupca obete žiada deväťapolročné väzenie pre Minu a štyriapolročný pobyt za mrežami pre Goldara.



Obžalovaní sa bránia, že žena so sexom súhlasila. V čase incidentu hral Mina za Valenciu, medzičasom sa 26-ročný útočník vrátil do rodného Viga.