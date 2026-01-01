< sekcia Šport
Mintál sa vrátil do Norimbergu, venovať sa bude mladým útočníkom
Norimberg je pod vedením trénera Miroslava Kloseho momentálne na ôsmej priečke v druhej nemeckej lige.
Autor TASR
Norimberg 1. januára (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Mintál sa vrátil do 1. FC Norimberg. Niekdajší špičkový kanonier nemeckého klubu v ňom bude mať od januára nového roka na starosti výchovu mladých útočníkov v tamojšej akadémii.
Štyridsaťosemročný Mintál je klubovou legendou Norimbergu, za ktorý odohral v rokoch 2003 až 2011 spolu 210 duelov a strelil v nich 77 gólov. Najlepší futbalista Slovenska v rokoch 2004 a 2005 sa v sezóne 2004/2005 stal s 24 gólmi najlepším kanonierom nemeckej Bundesligy, bol aj dvakrát najlepší strelec druhej nemeckej ligy. S tradičným klubom vyhral v roku 2007 Nemecký pohár.
Norimberg je pod vedením trénera Miroslava Kloseho momentálne na ôsmej priečke v druhej nemeckej lige. V 17 kolách nastrieľal iba 19 gólov, čo je druhá najhoršia produktivita v celej súťaži. „Prečo sme doteraz v druhej lige strelili tak málo gólov, je pre mňa ťažké posúdiť. Miro a jeho trénerský štáb sú oveľa bližšie k pochopeniu, prečo to tak je a nie je potrebné diskutovať o jeho kvalitách. Strieľanie gólov je čiastočne otázkou existujúcej kvality, ale aj driny na tréningu. Bez neustáleho tréningu to nikdy nebude fungovať,“ povedal Mintál pre nemecký denník Bild.
„Sme radi, že sa nám podarilo presvedčiť Mareka, aby sa vrátil do FCN. Každý vie, aké rozsiahle sú jeho odborné znalosti v útoku. Preto sme veľmi radi, že bude rozvíjať naše talenty a sprevádzať ich na ich ceste,“ povedal člen predstavenstva klubu Joti Chatzialexiou.
