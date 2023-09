Mintálová a Gonšenica nebudú bojovať o medaily v kajak krose

Lee Valley 24. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová nepostúpila do semifinále v disciplíne kajak kros na MS v britskom Lee Valley. Medzi mužmi sa v ďalšej fáze nepredstaví ani Adam Gonšenica, ktorý skončil v osemfinále.



Do vyraďovacích súbojov postúpilo 20 najrýchlejších lodí a ďalších dvanásť pretekárov z krajín v redukovanom poradí, ktoré nie sú v top 20. V kvalifikácii obsadila Soňa Stanovská 29. priečku a nepostúpili z nej ani Jakub Grigar a Martin Halčin.



Mintálová s Paňkovou na seba narazili hneď v prvej osemfinálovej jazde, spolu s Mintálovou postúpila do štvrťfinále víťazka kvalifikácie Camille Prigentová z Francúzska. Gonšenicovi nevyšiel štart a aj keď sa neskôr dotiahol na súperov, bol príliš agresívny a organizátori ho diskvalifikovali.



Vo štvrťfinále sa predstavila Mintálová hneď v prvej jazde spolu s Klaudiou Zwolinskou z Poľska, Stefanie Hornovou z Talianska a Prigentovou. Slovenka sa držala spočiatku na druhom mieste, ale na piatej protiprúdnej bránke sa zasekla a súperky ju predbehli. Poľku ešte v cieli diskvalifikovali pre nesprávny prejazd, Mintálová tak obsadila tretie nepostupové miesto.



Kajak kros bola posledná disciplína na šampionáte v Lee Valley. Slovensko na MS vybojovalo štyri olympijské miestenky, v Paríži tak bude mať zastúpenie v mužskej i ženskej súťaži v C1 a K1.



V novej olympijskej disciplíne kajak kros môžu v Paríži štartovať všetci športovci, ktorí sa kvalifikujú vo vodnom slalome bez nutnosti ďalšej kvalifikácie. Každá krajina môže na štart postaviť dvoch mužov a dve ženy. Špecialisti na túto disciplínu budú mať k dispozícii kvalifikáciu v roku 2024 na Svetovom pohári v Prahe, kde budú k dispozícii už len tri miestenky pre mužov a tri miestenky pre ženy.