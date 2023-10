Mintálová a Halčin postúpili do osemfinále kajaku kros

Vaires sur Marne 8. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Eliška Mintálová a Martin Halčin postúpili do osemfinále v disciplíne kajak kros vo finále Svetového pohára vo francúzskom Vaires sur Marne.



Mintálová sa predstavila v jedenástej skupine a podarilo sa jej obsadiť druhé postupové miesto za Švajčiarkou Alenou Marxovou. Tretia skončila Angele Hugová z Francúzska, ktorá bude mať ešte šancu postúpiť do osemfinále ako "lucky looser" v kole o záchranu. Rakúšanka Corinna Kuhnleová sa rozhodla neštartovať.



Halčin štartoval v druhej skupine a figuroval v nej aj David Llorente, druhý v časovke. Španiel potvdil rolu favorita a jednoznačne zvíťazil. V boji o druhú priečku rozhodla chyba Slovinca Vida Kudera Marušič na štvrtej prekážke, čo posunulo slovenského reprezentanta na druhé miesto zaručujúce postup do osemfinále. Marušič bude mať ešte šancu dostať sa do ďalšej fáze v kole o záchranu.