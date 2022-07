Mintálová a Paňková vypadli vo štvrťfinále extrémneho slalomu

MS vo vodnom slalome v Augsburgu - semifinále:



Extrémny slalom



muži:



1. skupina:



1. Joseph Clarke (V. Brit.),

2. Dimitri Marx (Švaj.),

3. Martin HALČIN (SR) - chyba,

4. David Llorente (Šp.) - chyba.



štvrťfinále:



ženy:



1. skupina (2 postupovali):



1. Monica Doriaová (Andorra),

2. Jessica Foxová (Aus.),

3. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) - chyba,

4. Corinna Kuhnle (Rak.) - chyba



2. skupina (2):



1. Ricarda Funková (Nem.),

2. Ťia-chua Jen (Čín.),

3. Lea Baldoniová (Kan.),

4. Zuzana PAŇKOVÁ (SR)



Extrémny slalom - muži:



2. skupina (2):



1. David Llorente (Šp.),

2. Martin HALČIN (SR),

3. Manuel Ochoa (Šp.),

4. Mathis Soudi (Mar.) - chyba

Augsburg 31. júla (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martin Halčin nepostúpil do finále extrémneho slalomu na MS v Augsburgu. V semifinále strategicky pustil súperov dopredu a dostával do dobrej pozície, no minul tretiu prekážku a jeho nádej na najlepšiu štvorku skončila.Vo štvrťfinále si na štarte nevybojoval ideálnu pozíciu, no medzi prvou a druhou prekážkou sa dostal do boja s Maročanom Mathisom Soudim. Ten nakoniec neprešiel správne "trojku" a slovenskému kajakárovi stačilo predstihnúť Manuela Ochoa zo Španielska, čím si zaistil miestenku v ďalšej fáze. "," uviedol Halčin pre RTVSNedarilo sa jeho krajankám Eliške Mintálováňej a Zuzane Paňkovej. MIntálová mala pred súperkami veľký náskok, no v závere sa prevrátila a vynechala šiestu prekážku. "," opísala jazdu Mintálová.Paňková zabojovala len na začiatku a vo zvyšku trate na súperky nestačila. "," uviedla 17-ročná pretekárka k novej olympijskej disciplíne, ktorá bude mať premiéru o dva roky na OH v Paríži.