Mintálová chcela viac, Cibák sa jej po pretekoch poďakoval

Paríž 28. júla (TASR) - Slovenská kajakárka Eliška Mintálová nenaplnila na OH v Paríži svoje ambície v K1. Úradujúca vicemajsterka sveta v tejto disciplíne obsadila vo finále deviate miesto. Jej jazdu ovplyvnil dotyk na prvej protiprúdnej bránke i nevydarená pasáž v strede kanála.



Prvé olympijské zlato s dvojlistým pádlom získala suverénka v kajaku i kanoe, Austrálčanka Jessica Foxová. Tá vyhrala s takmer 2,5-sekundovým náskokom pred konkurenciou. "Vo vodnom slalome je ťažko brať do úvahy nejaké papierové predpoklady ako napríklad to, že niekto je vicemajster. Jessica je fenomenálna a mala zrejme neprekonateľný čas. Eliška sa o to bila a, bohužiaľ, sa tam stali dve veci," povedal tréner Peter Cibák pre TASR. Prvá bránka bola podľa neho náročná, no Mintálová ju zvládla v predošlých troch jazdách bez dotyku. "Ony skáču do prvej bránky dosť naslepo, tam je potrebné si tú loď uložiť. Keď je kúsok vedľa, loď vyskočí. Vedela však, že jeden ťuk nehrá úlohu. Musela zariskovať na ďalších pasážach, čo aj spravila. Škoda tej pasáže 13 a 14, bolo to tam nejaké zakliate, nechcelo to prejsť do protiprúdky," zhodnotil Cibák. Mintálovej sa bezprostredne po pretekoch poďakoval: "Olympiáda je raz za štyri roky a je to kus práce. Všetko sa rozhodne v jednom dni, pričom 'sveťáky' sú každý rok. Veľa dievčatám to teraz nevyšlo. Smútok musí trocha prejsť, určite pôjdeme pozrieť našich kolegov a pomaly sa začneme pripravovať na kajak kros."



Prvé zápolenia v novej olympijskej disciplíne sa začnú v piatok. "Je to už profesionálka, po jednom alebo dvoch dňoch by sa z toho mohla dostať. Čaká ju ďalší boj o medaily, čo sme doposiaľ nemali. Je to síce mladá disciplína, ale mala tam už nejaké úspechy," zhodnotil Cibák. Najvýraznejším výsledkom z väčšieho podujatia v kajak krose je pre Mintálovú piate miesto, čiže semifinálová účasť na vlaňajších ME v rámci Európskych hier v Poľsku. "Zajtra potrebuje oddych a keď bude chcieť, začneme prípravu do krosu," doplnil Cibák.