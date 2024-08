Mintálová nepostúpila do štvrťfinále kajak krosu

Paríž 4. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová nepostúpila na OH v Paríži do štvrťfinále disciplíny kajak kros. V nedeľňajšej úvodnej jazde obsadila posledné štvrté miesto. Mintálovej účinkovanie pod piatimi kruhmi sa končí, v disciplíne K1 sa prebojovala do finále, v ktorom obsadila deviatu priečku. Jej krajan Jakub Grigar v nedeľňajšej jazde uspel a v pondelok sa od 15.30 h predstaví medzi osmičkou najlepších v novej olympijskej disciplíne.



Mintálovej nevyšiel počas jazdy "eskimák", po ktorom musela doháňať svoje súperky. Na prvej protivodnej prekážke sa dostala na druhú priečku, ďalší súboj ju však výrazne pribrzdil. Následne bojovala na ôsmej bránke o postupovú druhú priečku, no po zakliesnení sa do lode súperky svoje snahy vzdala a do cieľa dopádlovala štvrtá. Postup si zabezpečili domáca Camillie Prigentová a Alžírčanka Carole Diana Bouzidiová.