Mintálová obsadila 3. miesto v K1

3. kolo Svetového pohára - La Seu d’Urgell:



K1 ženy:

1. Jessica Foxová (Aus.) 89,92 s (0),

2. Mallory Franklinová (V. Brit.) 93,58 (2),

3. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) 97,28 (4),

4. Corinna Kuhnleová (Rak.) 97,37 (4),

5. Ana Satilová (Braz.) 97,42 (0),

6. Elena Apelová (Nem.) 97,68 (2), ...

v semifinále

19. Jana DUKÁTOVÁ 104,03 (4),

23. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) 106,63 (8)



K1 muži:

1. Vít Přindiš (ČR) 82,76 s (0),

2. Felix Oschmautz (Rak.) 83,12 (0),

3. Peter Kauzer (Rak.) 83,26 (0),

4. Pau Echaniz (Šp.) 83,27 (0),

5. Boris Neveu (Fr.) 84,09 (0),

6. Niko Testen (Slovin.) 85,48 (2), ...

v semifinále

20. Jakub GRIGAR (SR) 89,25 (4)



La Seu d’Urgell 4. septembra (TASR) - Slovenská kajakárka Eliška Mintálová obsadila 3. miesto v treťom kole Svetového pohára vo vodnom slalome. Za víťazkou Jessicou Foxovou z Austrálie zaostala o 7,36 sekundy, druhá bola Britka Mallory Franklinová (+3,66).Mintálová bola jedinou slovenskou reprezentantkou v sobotných finálových súťažiach v K1. Do finále sa neprebojovali Jana Dukátová ani Soňa Stanovská a nepodarilo sa to ani Jakubovi Grigarovi. Dvadsaťdvaročná Mintálová predviedla skvelý výkon. Hoci ťukla už na druhej bránke a po prvom medzičase mala manko 4,97 sekúnd na priebežnú líderku, strednú časť zvládla perfektne a stratu znížila na 35 stotín. Na 23. bránke pridala ďalšie dve trestné sekundy, ale napriek tomu sa dostala do vedenia.Z prvého miesta ju zosadila Foxová, ktorá predviedla čistú jazdu a ako jediná podliezla 90-sekundovú hranicu (89,92). Napokon Slovenku predstihla aj Franklinová, ktorá síce mala v úvodnej pasáži dvojsekundovú penalizáciu, ale zvyškom kanála prešla bez zaváhania.Pre Mintálovú je to prvé pódiové umiestenie na pretekoch Svetového pohára, doteraz dosiahla najlepšie štvrtú priečku vo finále SP 2019 v Prahe.Vo finále K1 mužov zvíťazil Čech Vít Přindiš o 0,36 sekúnd pred Rakúšanom Felixom Oschmautzom, tretí bol Slovinec Peter Kauzer (+0,50). Grigar skončil v semifinále na 20. mieste, o postup ho obrali štyri trestné sekundy.