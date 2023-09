Mintálová sa teší z prvého triumfu, tlak si nepripúšťala

Seu d'Urgell 2. septembra (TASR) - Slovenská kajakárka Eliška Mintálová v sobotňajšom finále v španielskom Seu d'Urgell dokonale zaskočila najväčšie favoritky a po životnej jazde slávila prvé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára. V cieli žiarila absolútnou spokojnosťou, keďže získala aj maximálny možný počet bodov do internej olympijskej nominácie.



Mintálová sa pritom do finále prebojovala s odretými ušami - až deviatym najlepším semifinálovým časom. V ňom však vygradovala svoj výkon, útočila od prvej bránky a po dravej a čistej jazde ju už nikto z čelnej pozície nezosadil. Pred olympijskou šampiónkou a líderkou SP Jessicou Foxovou z Austrálie mala v cieli náskok 6 stotín. "Ešte stále si neuvedomujem, čo som dosiahla. Fakt úžasné," tešila sa po pretekoch 24-ročná slovenská reprezentantka. "Už pri prejazde z prvej do druhej bránky som cítila, ako mi to pekne skĺzlo. Už vtedy som si povedala, že to môže byť dobrá jazda, aj keď som vedela, že o všetkom sa rozhoduje až v spodnej pasáži. Išlo sa mi fakt veľmi dobre, omnoho lepšie ako v semifinálovej jazde, cítila som taký ten sklz, ktorý mi predtým chýbal. Som neskutočne šťastná, ako to vypálilo, nečakala som, že môžem byť prvá," vyznala sa v rozhovore pre JOJ Šport.



Mintálová napodobnila zlaté čakanie z vlaňajších ME. V Liptovskom Mikuláši sa takisto dostala do vedenia a musela potom dlho čakať na dojazd ostatných pretekárok, kým mohla vypuknúť jej radosť z víťazstva. Vtedy si vypádlovala prvé zlato na seniorskej úrovni. Teraz sa postavila prvýkrát na najvyšší stupienok aj vo Svetovom pohári. V prestížnom seriáli dosiahla svoje druhé pódiové umiestenie, pred dvomi rokmi bola tretia rovnako v La Seu. Potvrdila tak, že trať v Pyrenejach jej sedí. Okrem toho má v zbierke aj zlato z MS do 23 rokov v Ivrei: "Každé jedny preteky sú výnimočné, každé víťazstvo je niečo extra a si ho veľmi vážim. Podala som skutočne veľmi dobrý výkon, že z toho napokon bolo prvé miesto, je iba bonus."



Podujatie Seu d'Urgell bolo zároveň prvými pretekmi internej nominácie o OH 2024 v Paríži. Išlo o veľa, okrem umiestenia v SP sa bojovalo aj o olympijskú miestenku, z čoho mohla plynúť určitá nervozita. "Ja som si tlak absolútne nepripúšťala. Snažila som sa sústrediť na každú jednu jazdu a nakoniec to vypálilo dobre. Je to len začiatok cesty a všeličo sa ešte môže stať. Som však šťastná, že mám maximálny počet bodov. Verím, že v tomto štandarde budem ďalej pokračovať," dodala Mintálová.



Z jej výkonu bol nadšený aj športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Róbert Orokocký: "Eliška hneď po dojazde do cieľa videla svoj čas, mohla ho porovnať s tým semifinálovým a rovnako ako Jessica Foxová vedeli, že sú na tom obe dobre. Jessica bola trochu prekvapená, že ju niekto ešte prekonal. Eliške sa to ´šmýkalo´ od začiatku do konca. Išla dobre, boli tam len malé zaváhania. Jej čas 99,36 je veľmi dobrý aj v porovnaní s mužským kajakom. Urobila najmenej chýb a preto má zlato."