Mintálová si všimla dotyk v prvej rozjazde až z videa

Paríž 27. júla (TASR) - Slovenská kajakárka Eliška Mintálová si všimla dotyk s bránkou v prvej sobotnej rozjazde K1 na OH v Paríži až z videozáznamu. Dvadsaťpäťročná Slovenka išla do nedeľného semifinále z deviateho miesta, no už po výkone v úvodnom kole si mohla byť prakticky istá postupom. Predviedla v ňom tretí najlepší výkon v hodnote 95,67 sekundy.



Mintálovú predstihli v úvodnom kole len domáca Camille Prigentová a suverénka v kajaku i kanoe, Austrálčanka Jessica Foxová. Slovenka strácala na najrýchlejšiu súperku presne sekundu. "Hore som stratila dve sekundy na siedmich bránach a to je dosť. Inak sa mi ale darilo a podala som dobrý výkon, škoda 'ťuku', ktorý som si všimla až z videa," povedala Mintálová pre TASR ohľadom svojej chyby na bráne číslo osemnásť. Jej výkon prakticky stačil na postup, keďže z 25-členného štartového poľa postupovalo ďalej 22 pretekárok. Práve preto sa s trénerom Petrom Cibákom rozhodli, že v druhom kole pošetrí sily. Výsledkom boli dva dotyky a o vyše štyri sekundy horší čas.



"Bolo vidno, že som vypustila druhú jazdu, mala som dva dotyky a to sa stáva, keď nie je ideálna stopa. Druhá jazda však pre nás nebola podstatná. Aj s chybičkami hore som mala jeden z najlepších časov, takže som spokojná," opísala Mintálová, ktorá mala "ťuky" na dvojke a štrnástke. V K1 je v pozícii úradujúcej vicemajsterky sveta a patrí k medailovým favoritkám nielen v slovenskej výprave. Postup z výkonnostne menej náročnejšieho štartového poľa, odkiaľ išla ďalej veľká väčšina pretekárok, bol preto očakávaný. V tomto ohľade však Mintálová tlak nepociťovala. "Tlak som si nejako nepripúšťala. Bolo to náročné preto, že takúto kulisu som ešte nezažila. Pre jazdou som si povedala, že si to musím užiť a to sa mi aj podarilo. Cítila som radosť z jazdenia," doplnila Mintálová pre TASR.