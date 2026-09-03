< sekcia Šport
STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1
Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vaires-sur-Marne 3. septembra (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala vo štvrtok striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a čas 103,61 sekundy jej zaistil tretie pódiové umiestnenie v SP. Na víťaznú Jessicu Foxovú stratila 73 stotín sekundy.
Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri 2023, keď najprv vyhrala podujatie SP v španielskom La Seu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne, taktiež za Foxovou. Tá vo štvrtok zvíťazila napriek dotyku na tretej protiprúdnej bránke a na všetkých medzičasoch na tom bola horšie ako Mintálová.
Slovenka si v závere poradila aj s náročným valcom, no Foxová bola ešte lepšia a práve záverečnú časť zvládla najlepšie z celého štartového poľa. „Sú to úžasné pocity, jazda mi vyšla veľmi dobre, aj keď tam boli malé chybyčky. Je to veľmi náročná trať a človek sa narobí ako kôň, zároveň je to veľmi technické a som rada, že sa mi to podarilo. Nečakal som, že sa niečo takéto podarí hneď prvý rok po materskej. Som vďačná svojej rodine a vojenskému športovému centru,“ povedala Mintálová pre JOJ.
Slovenskú kajakárku trápia v prebiehajúcej sezóne problémy s kožou a bolo otázne, či bude vôbec v Paríži štartovať: „Pred asi dvoma týždňami som písala nášmu tímlídrovi, že neviem, či budem štarotvať v druhej polovici sezóny. Zdravotný stav sa mi rapídne zhoršil a nevedela som ani vystrieť ruku. Postupne sa to však zlepšuje, takže uvidíme, čo ma ešte čaká.“ V akcii bola aj Zuzana Paňková, ktorú zradil práve záver, kde stratila veľa času a obsadila siedme miesto, s časom o 4,63 sekundy horším ako Foxová. Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.
Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri 2023, keď najprv vyhrala podujatie SP v španielskom La Seu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne, taktiež za Foxovou. Tá vo štvrtok zvíťazila napriek dotyku na tretej protiprúdnej bránke a na všetkých medzičasoch na tom bola horšie ako Mintálová.
Slovenka si v závere poradila aj s náročným valcom, no Foxová bola ešte lepšia a práve záverečnú časť zvládla najlepšie z celého štartového poľa. „Sú to úžasné pocity, jazda mi vyšla veľmi dobre, aj keď tam boli malé chybyčky. Je to veľmi náročná trať a človek sa narobí ako kôň, zároveň je to veľmi technické a som rada, že sa mi to podarilo. Nečakal som, že sa niečo takéto podarí hneď prvý rok po materskej. Som vďačná svojej rodine a vojenskému športovému centru,“ povedala Mintálová pre JOJ.
Slovenskú kajakárku trápia v prebiehajúcej sezóne problémy s kožou a bolo otázne, či bude vôbec v Paríži štartovať: „Pred asi dvoma týždňami som písala nášmu tímlídrovi, že neviem, či budem štarotvať v druhej polovici sezóny. Zdravotný stav sa mi rapídne zhoršil a nevedela som ani vystrieť ruku. Postupne sa to však zlepšuje, takže uvidíme, čo ma ešte čaká.“ V akcii bola aj Zuzana Paňková, ktorú zradil práve záver, kde stratila veľa času a obsadila siedme miesto, s časom o 4,63 sekundy horším ako Foxová. Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.
Výsledky - SP v Paríži:
1. Jessica Foxová (Aus.) 102,88 (2), 2. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) +0,73 s (0), 3. Klaudia Zwolinska (Poľ.) +2,32 (2), 4. Viktorija Usová (Ukr.) +2,37 (2), 5. Noemi Foxová (Aus.) +2,42 (2), 6. Emma Vuittonová (Fr.) +3,32 (2), 7. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +4,63 (0)
1. Jessica Foxová (Aus.) 102,88 (2), 2. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) +0,73 s (0), 3. Klaudia Zwolinska (Poľ.) +2,32 (2), 4. Viktorija Usová (Ukr.) +2,37 (2), 5. Noemi Foxová (Aus.) +2,42 (2), 6. Emma Vuittonová (Fr.) +3,32 (2), 7. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +4,63 (0)