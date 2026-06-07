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Mintálová, Stanovská i Paňková postúpili v Prahe do rozjázd
V časovke na trati v Tróji obsadila Mintálová 17. priečku s mankom 2,91 s na najrýchlejšiu domácu reprezentantku Kateřinu Bekovú. Paňková bola 24. s odstupom 4,17 a Stanovská 28. so stratou 4,87.
Autor TASR,aktualizované
Praha 7. júna (TASR) - Všetky tri slovenské reprezentantky vo vodnom slalome postúpili v nedeľu na pretekoch 2. kola Svetového pohára v Prahe do vyraďovacej časti v disciplíne kajak kros. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková i Soňa Stanovská sa tak predstavia v rozjazdách, ktoré sú na programe v nedeľu od 13.00 h.
V časovke na trati v Tróji obsadila Mintálová 17. priečku s mankom 2,91 s na najrýchlejšiu domácu reprezentantku Kateřinu Bekovú. Paňková bola 24. s odstupom 4,17 a Stanovská 28. so stratou 4,87.
V kategórii mužov sa naopak ani jeden zo Slovákov nedostal medzi 32 účastníkov vyraďovačky. Najlepší z tria bol Dávid Skubík, ktorý obsadil 38. miesto s mankom 4,18 na víťaza časovky Taliana Giovanniho de Gennara. Od postupu ho delilo 1,38 s. Matej Ševčík si zapísal 44. priečku (+4,88), Matúš Egyházy bol na 48. mieste (+5,56).
V časovke na trati v Tróji obsadila Mintálová 17. priečku s mankom 2,91 s na najrýchlejšiu domácu reprezentantku Kateřinu Bekovú. Paňková bola 24. s odstupom 4,17 a Stanovská 28. so stratou 4,87.
V kategórii mužov sa naopak ani jeden zo Slovákov nedostal medzi 32 účastníkov vyraďovačky. Najlepší z tria bol Dávid Skubík, ktorý obsadil 38. miesto s mankom 4,18 na víťaza časovky Taliana Giovanniho de Gennara. Od postupu ho delilo 1,38 s. Matej Ševčík si zapísal 44. priečku (+4,88), Matúš Egyházy bol na 48. mieste (+5,56).